Президент Молдовы сделал важное заявление
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в среду, что инициирует предоставление республике статуса
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в среду, что инициирует предоставление республике статуса
«Принял решение инициировать предоставлении Республике Молдова статуса
По его словам, «в конце мая на заседании глав государств членов ЕАЭС данная инициатива будет рассмотрена».
«Кроме этого, 3 апреля текущего года в Кишиневе состоится международный экономический форум, в котором примет участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян», — отметил Додон.
Он подчеркнул, что «Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнерство должно преследовать исключительно национальные интересы страны».