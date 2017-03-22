Президент Молдовы сделал важное заявление

«Принял решение инициировать предоставлении Республике Молдова статуса страны-наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. Вчера подписал соответствующее письмо председателю Высшего Евразийского экономического совета», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

По его словам, «в конце мая на заседании глав государств членов ЕАЭС данная инициатива будет рассмотрена».

«Кроме этого, 3 апреля текущего года в Кишиневе состоится международный экономический форум, в котором примет участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян», — отметил Додон.

Он подчеркнул, что «Республика Молдова должна сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, и это партнерство должно преследовать исключительно национальные интересы страны».