Новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу
БЕРЛИН, 22 мар — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Новый президент Германии
БЕРЛИН, 22 мар — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Новый президент Германии
Кандидатуру на пост президента в начале года предложила правящая в Германии коалиция. Еще в июне нынешний президент страны правозащитник и пастор из ГДР Гаук заявил, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский срок, объяснив решение возрастом. Гаук родился в 1940 году, с большой степенью вероятности его переизбрали бы на этой должности.
Штайнмайера депутаты выбрали большинством голосов, за его кандидатуру проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
Штайнмайер родился 5 января 1956 года в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в семье столяра. В 1976 году поступил в Университет имени Юстуса Либиша в Гессене, где до 1982 года изучал сначала юридические, а затем и политические науки.
С ноября 2005 года по сентябрь 2009 — министр иностранных дел Германии в первом коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ под руководством канцлера Ангелы Меркель. После поражения СДПГ на парламентских выборах 2009 года Штайнмайер был назначен руководителем фракции. С 2013 по 2017 год был министром иностранных дел в «третьем кабинете министров» Меркель.
Супруга политика — юрист Эльке Бюденбендер, у супругов есть одна дочь.