Новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу

Кандидатуру на пост президента в начале года предложила правящая в Германии коалиция. Еще в июне нынешний президент страны правозащитник и пастор из ГДР Гаук заявил, что не хочет выдвигать свою кандидатуру на следующий президентский срок, объяснив решение возрастом. Гаук родился в 1940 году, с большой степенью вероятности его переизбрали бы на этой должности.

Штайнмайера депутаты выбрали большинством голосов, за его кандидатуру проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.