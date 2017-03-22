«Повышения зарплат, кстати, не было последние года три», — Якоб рассказал о своей зарплате

«Если бы я был в два раза моложе, я бы сказал, что не устраивает. Но когда за плечами 42 года трудового стажа, уже и потребности не те, и накоплено многое, и, наверное, деньги — не самый важный вопрос. Другое дело, что от уровня зарплаты руководителя зависит уровень зарплат подчиненных. У людей — семьи, свои потребности, а повышения зарплат, кстати, не было последние года три. Избиратели говорят: а не много ли чиновники получают? И если отношение к работникам органов власти не будет меняться, то, боюсь, что мы скоро будем бегать и уговаривать прийти к нам на службу. Да, условия работы вполне нормальные, отношения внутри администрации выстроены, но все равно люди, наработав в администрации опыт, идут в бизнес и зарабатывают в три-четыре раза больше. Что реже — приходят специалисты, которые уже состоялись, отработали в бизнесе, и размер зарплаты для них — вопрос не первого уровня. Таким интересно реализовать какой-то проект, закрепить за ним свое имя», — рассказал Александр Якоб в интервью «Областной газете».

Сити-менеджер также отметил, что «если сравнивать со столицей, то у нас больше душевности».

«Для нас, екатеринбуржцев, больше характерны черты петербуржские. Петербуржский крен — это порядочность, интеллигентность, высокий уровень образования, неравнодушие. Нам это присуще», — отметил Якоб.