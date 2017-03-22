«Повышения зарплат, кстати, не было последние года три», — Якоб рассказал о своей зарплате
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что зарплаты сотрудников мэрии не повышались три года. Кроме того,
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что зарплаты сотрудников мэрии не повышались три года. Кроме того,
«Если бы я был в два раза моложе, я бы сказал, что не устраивает. Но когда за плечами 42 года трудового стажа, уже и потребности не те, и накоплено многое, и, наверное, деньги — не самый важный вопрос. Другое дело, что от уровня зарплаты руководителя зависит уровень зарплат подчиненных. У людей — семьи, свои потребности, а повышения зарплат, кстати, не было последние года три. Избиратели говорят: а не много ли чиновники получают? И если отношение к работникам органов власти не будет меняться, то, боюсь, что мы скоро будем бегать и уговаривать прийти к нам на службу. Да, условия работы вполне нормальные, отношения внутри администрации выстроены, но все равно люди, наработав в администрации опыт, идут в бизнес и зарабатывают в
«Для нас, екатеринбуржцев, больше характерны черты петербуржские. Петербуржский крен — это порядочность, интеллигентность, высокий уровень образования, неравнодушие. Нам это присуще», — отметил Якоб.