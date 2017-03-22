Максим Решетников 23 марта посетит Соликамск и Усолье

Как стало известно «Новому компаньону», 23 марта в Соликамск с официальным визитом прибудет глава Пермского края Максим Решетников, где он вместе с министром здравоохранения Пермского края Вадимом Плотниковым посетит площадку, где строится детская поликлиника, и побывает на «Соликамскбумпроме».

На предприятии он вместе с заместителем председателя правительства Пермского края Алексеем Чибисовым, министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Константином Черемушкиным встретится с трудовым коллективом.

В Усолье глава региона посетит детский сад «Радуга», а затем поедет в ЖК «Любимов». В строящемся комплексе он осмотрит квартал № 6, где застройщиком выступает «Камская долина».

По информации наших источников в краевом правительстве, одной из причин приезда Максима Решетникова в Соликамск стала непростая ситуация с главврачами.

Напомним, по итогам прокурорской проверки, в декларациях о доходах семи главврачей были выявлены нарушения. Прокуратура обратилась в краевой минздрав с предоставлением о привлечении должностных лиц к дисциплинарному взысканию.