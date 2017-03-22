Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода приняли отчет главы города

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода в результате тайного голосования приняли отчет главы города Ивана Карнилина за октябрь 2015 — декабрь 2016 года, сообщили в пресс-службе городского парламента.

35 депутатов проголосовали за, один — против. Иван Карнилин озвучил основные тезисы отчета о своей деятельности на заседании Гордумы 22 марта.

По его словам, согласованная работа администрации и депутатов позволила решить проблему кредиторской задолженности, накопленной еще до 2016 года. Она составляла более двух миллиардов рублей. Также Карнилин отметил, что на новый уровень вышла работа с депутатами Законодательного собрания Нижегородской области, что благоприятно отразилось на решении городских проблем. В частности, выделены средства на ремонт дорог, отремонтирован Канавинский мост, введены в эксплуатацию социальные объекты.

«В городе еще много проблем, но есть понимание, что в обстановке сотрудничества и взаимодействия мы в состоянии решить все насущные задачи», — отметил Иван Карнилин.