СБУ потребовала объяснений от Лукашенко относительно «лагерей боевиков»
СБУ обратилась к белорусским коллегам по поводу объяснений, что имел в виду президент Александр Лукашенко, говоря о существовании лагерей с боевиками в Украине.
СБУ обратилась к белорусским коллегам по поводу объяснений, что имел в виду президент Александр Лукашенко, говоря о существовании лагерей с боевиками в Украине.
Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет «Украинская правда».
«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют
Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, которые готовили вооруженную провокацию. По его словам, некоторых боевиков тренировали в лагерях на территории Украины.
«Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Другие лагеря — в Украине.