СБУ потребовала объяснений от Лукашенко относительно «лагерей боевиков»

Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, пишет «Украинская правда».

«Что касается заявлений, что на территории Украины действуют какие-то лагеря, то наша служба отправила официальный запрос, и мы ожидаем дополнительную информацию наших коллег. Пока что детальной информации кроме той, что прозвучала из уст президента Беларуси, у нас нет», — добавил Ткачук.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, которые готовили вооруженную провокацию. По его словам, некоторых боевиков тренировали в лагерях на территории Украины.