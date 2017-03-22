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15:30 (мск), источник: ivbg.ru

Бывший убийца стал кандидатом на муниципальных выборах в Финляндии

Мужчина, совершивший 30 лет назад жесткое убийство, стал кандидатом на муниципальных выборах в Финляндии.

Источник: AP 2017

Кандидатом от партии «Истинные финны» стал бывший заключенный, приговоренный в 80-х года прошлого века к пожизненному заключению. Известно, что он был осужден за убийство, совершенное с особой жесткостью, а так серию попыток повторить преступление. Однако уже в 90-х годах мужчину лично помиловал на тот момент президент Суоми Мауно Койвисто.

По законодательству Финляндии причин для отказа в регистрации кандидата не нашлось. Необычный кандидат не скрывает своё тёмное прошлое, однако финские журналисты не стали раскрывать его лично по этическим соображениям. «Истинные финны» также отказались комментировать этот прецедент.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Суоми 9 апреля.

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