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15:31 (мск), источник: Om1.ru

В РЭК назвали дезой информацию об отставке Голубева

Глава ведомства находится на рабочем месте.

Сегодня, 22 марта появилась информация об отставке главы РЭК Омской области Олега Голубева. Называлась и возможная причина ухода — письма руководителя в УФАС с просьбой снизить тарифы на транспортировку газа потребителям «Омскгоргаза».

По этой версии, ресурсоснабжающая компания могла спровоцировать уход топ-менеджера РЭКа.

В свою очередь, в пресс-службе региональной экономической комисии заявили, что это дезинформация.

Ирина Безъязыкова, пресс-секретарь РЭК по Омской области:

— Олег Борисович находится на своем рабочем месте и информацию о своей отставке не подтверждает. Мы были удивлены тому, что разместил сайт «СуперОмск». Возможно, это попытка таким образом привлечь внимание к тому интервью, которое мы записывали на «Первом городском канале». Там речь действительно шла о транспортировке газа и связанных с этим проблемах. Интервью выйдет в эфир 24 марта. Но никаких заявлений об уходе Голубев там точно не делал. Мы ежегодно отправляем в УФАС аналитические записки относительно деятельности компаний, тарифы которых утверждаются РЭК, ничего такого сенсационного в этом нет и это точно не является поводом для каких-то отставок.

Отметим, что Олег Голубев действительно находится на рабочем месте. Об этом нашему ресурсу сообщили в приемной председателя РЭК.

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