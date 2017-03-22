В РЭК назвали дезой информацию об отставке Голубева
Глава ведомства находится на рабочем месте.
Глава ведомства находится на рабочем месте.
Сегодня, 22 марта появилась информация об отставке главы РЭК Омской области Олега Голубева. Называлась и возможная причина ухода — письма руководителя в УФАС с просьбой снизить тарифы на транспортировку газа потребителям «Омскгоргаза».
По этой версии, ресурсоснабжающая компания могла спровоцировать уход
В свою очередь, в
Ирина Безъязыкова,
— Олег Борисович находится на своем рабочем месте и информацию о своей отставке не подтверждает. Мы были удивлены тому, что разместил сайт «СуперОмск». Возможно, это попытка таким образом привлечь внимание к тому интервью, которое мы записывали на «Первом городском канале». Там речь действительно шла о транспортировке газа и связанных с этим проблемах. Интервью выйдет в эфир 24 марта. Но никаких заявлений об уходе Голубев там точно не делал. Мы ежегодно отправляем в УФАС аналитические записки относительно деятельности компаний, тарифы которых утверждаются РЭК, ничего такого сенсационного в этом нет и это точно не является поводом для
Отметим, что Олег Голубев действительно находится на рабочем месте. Об этом нашему ресурсу сообщили в приемной председателя РЭК.