В Росгвардии задумались о привлечении в свои ряды казаков

«Не секрет, что в настоящее время прорабатываются такие позиции, когда казачество будет проходить службу в структуре подразделений войск Национальной гвардии. К нам поступили такие обращения, в том числе, в Краснодарском крае. Это требует соответствующей проработки, создания определенных правовых рамок. Поэтому вопрос не отметается, и будет иметь дальнейшее развитие», — сказал Власенко журналистам в среду.

Он также сказал, что до августа 2017 года проходит второй этап формирования войск Росгвардии, в ходе которого будет окончательно утвержден объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база.

«В том числе разрабатываются документы о взаимодействии с казачьими формированиями. Первая точка соприкосновения — это охрана общественного порядка. Даже на примере проводимых в Краснодарском крае массовых и спортивных мероприятий, футбольных матчей хорошо видно, что и Росгвардия, и казачество тесно взаимоувязаны выполнением общих задач», — сказал Власенко.

Он напомнил, что с начала 2017 года сотрудники подразделений главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, взаимодействуя с другими иловыми структурами, обеспечили правопорядок и безопасность во время проведения в Сочи III зимних Всемирных военных игр, Российского инвестиционного форума. Безопасность гостей и участников обеспечивали свыше 1300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии.