Дубровский — новому главе Копейска: У вас есть все, чтобы достойно справиться с руководством

Как уже сообщало агентство, бывший первый зампрокурора области Владимир Можин был единогласно избран сегодня, 22 марта, главой Копейска, не оставив не единого шанса своему сопернику.

Глава региона выразил надежду на то, что стратегия развития муниципалитета будет синхронизирована с планами по развитию челябинской агломерации, что даст серьезный импульс социально-экономического развития муниципалитета.

Борис Дубровский подчеркнул, что Копейск считается одной из перспективных территорий в области и важной частью будущей Челябинской агломерации.