Дубровский — новому главе Копейска: У вас есть все, чтобы достойно справиться с руководством
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил генерала Владимира Можина с избранием на пост главы Копейского городского округа.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил генерала Владимира Можина с избранием на пост главы Копейского городского округа.
Как уже сообщало агентство, бывший первый зампрокурора области Владимир Можин был единогласно избран сегодня, 22 марта, главой Копейска, не оставив не единого шанса своему сопернику.
Глава региона выразил надежду на то, что стратегия развития муниципалитета будет синхронизирована с планами по развитию челябинской агломерации, что даст серьезный импульс
Борис Дубровский подчеркнул, что Копейск считается одной из перспективных территорий в области и важной частью будущей Челябинской агломерации.
«Руководить таким городом — большая честь и большая ответственность», — подчеркнул Борис Дубровский. По его мнению, у вновь избранного главы есть все качества, которые помогут ему достойно справиться с возложенными обязанностями. «У вас есть профессиональный и жизненный опыт, глубокое знание законодательства, искреннее стремление работать над