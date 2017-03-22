Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе Центробанка на новый срок.

«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка», — сказал глава государства на встрече с Набиуллиной.