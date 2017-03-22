Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года.
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года.
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе Центробанка на новый срок.
«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка», — сказал глава государства на встрече с Набиуллиной.
На встрече Набиуллина сообщила, что финансовый сектор в целом прошел адаптацию к «новым экономическим условиям». По ее словам, 2014−2015 годы были тяжелыми для банковской системы.
Но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года и даже превзошел, восстановилась и прибыль, и капитал, и на наш взгляд сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой, качественной основе