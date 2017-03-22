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15:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин внесет в Госдуму кандидатуру главы ЦБ Набиуллиной для продления полномочий

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года.

Источник: Reuters

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин заявил, что намерен внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее полномочий во главе Центробанка на новый срок.

«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка», — сказал глава государства на встрече с Набиуллиной.

Путин рассчитывает, что ЦБ под руководством Набиуллиной «будет действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести»

На встрече Набиуллина сообщила, что финансовый сектор в целом прошел адаптацию к «новым экономическим условиям». По ее словам, 2014−2015 годы были тяжелыми для банковской системы.

Но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на уровень до 2014 года и даже превзошел, восстановилась и прибыль, и капитал, и на наш взгляд сейчас банковская система уже готова к наращиванию кредитов, причем на такой здоровой, качественной основе
Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ РФ
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