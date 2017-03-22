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15:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утверждена программа защиты прав потребителей

УФА, 22 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Правительство региона утвердило государственную программу «О защите прав потребителей в Башкортостане» на 2018−2023 годы. Соответствующие изменения внесены в действующую госпрограмму «Развитие торговли Республики Башкортостан».

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств республиканского бюджета в 2018—2023 годах составит 376,5 млн рублей. Это примерно 62,6 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.

Программа направлена на достижение двух главных целей — создание условий для эффективной защиты прав потребителей и повышение уровня защищенности от некачественных товаров.

Только в прошлом году, по данным проверок и обращений граждан, выявлено около восьми тысяч нарушений прав потребителей. Половина из них касается сферы продовольственных товаров. Значительная часть нарушений приходится на рынок финансовых услуг и ЖКХ. Об этом на заседании Правительства сообщила председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

«Госпрограмма в рамках проведения общественного контроля подразумевает выделение грантов в размере 100−150 тысяч рублей общественным организациям, защищающим права потребителей, на оказание помощи социально уязвимым слоям общества, — подчеркнул первый заместитель председателя Госкомторга Башкортостана Нияз Фазылов. — Также будет создана электронная база некачественных товаров. Для этого совместно с общественными контролерами будут проводиться контрольные закупки, лабораторные испытания. Кроме того, появится банк судебных решений, извещающий о прецедентах в области защиты прав потребителей».

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