Мирзиёев рассказал о целях визита в Астану

— Вы знаете, что под руководством первого президента независимый Узбекистан начал строить успешную рыночную экономику, и многое было достигнуто. Вместе с тем жизнь идет вперед и предстоит сделать еще многое для того, чтобы обеспечить дальнейшее и устойчивое развитие страны. Принятая Стратегия действий определяет, каким образом будет развиваться Узбекистан в ближайшие пять лет. Этот программный документ охватывает области государственного строительства, судебно-правовую реформу, предполагает стабильный экономический рост, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности страны и развитие внешних связей. Хочу обратить внимание, что Стратегия — это не плод кабинетных размышлений.

В Узбекистане знают и уважают Нурсултана Абишевича Назарбаева как президента братского Казахстана, высоко ценят его личностные качества, которые наглядно проявились в сентябре прошлого года, когда он приехал в Узбекистан для того, чтобы почтить память первого президента Республики Узбекистан, своего друга Ислама Абдуганиевича Каримова. И такое не забывается… Убежден, что визит в Казахстан позволит сделать новый шаг в развитии наших отношений. Мы знаем, что народы наших государств многого ждут от этой встречи, и я верю, что эти ожидания оправдаются. Национальная стратегия Узбекистана.

— Действительно, предстоящий государственный визит в Казахстан является важным политическим событием в наших двусторонних отношениях, которые носят особый характер в силу общности исторического развития, близости культур, традиций, обычаев и единой религии. Показателем высокого уровня узбекско-казахских отношений являются Договор о вечной дружбе, Соглашение о стратегическом партнерстве. Наши позиции по многим вопросам международной и региональной политики совпадают. Узбекистан и Казахстан чувствуют свою ответственность за состояние дел в нашем обширном регионе в целом, за укрепление здесь мира и безопасности. Нас радует растущий авторитет Казахстана в международном сообществе. Безусловно, тот факт, что страна является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сам по себе уже определяет ее роль и место в международном сообществе. На предстоящей встрече с президентом Казахстана мы обменяемся мнениями, прежде всего, по вопросам активизации отношений между нашими странами и, естественно, по ситуации в регионе.

Проект этого документа получил всенародное одобрение, прошел предварительное широкое общественное обсуждение, в ходе которого были высказаны тысячи предложений, новые инициативы, которые в большинстве своем нашли отражение уже в окончательной редакции. Основной смысл этого документа я определил бы как выбор приоритетов в дальнейшем развитии государства, где главными являются интересы человека, его нужды, его потребности, нацеленность Узбекистана на вхождение в число развитых государств, где гарантированы права людей и обеспечено устойчивое экономическое развитие.

Важная часть Стратегии — 2017 год, объявленный в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека. Этим объясняется актуальность установления прямого контакта между властью и каждым гражданином. А все началось с открытия в конце минувшего года виртуальной приемной, как нового механизма взаимодействия населения и государства, куда на сегодняшний день обратились уже свыше полумиллиона человек и практически каждое из этих обращений было рассмотрено и нашло в той или иной форме ответную реакцию. Уверен, сегодня без диалога с народом мы не можем обеспечить успешное развитие. А конечный смысл этого заключается в очень простой формуле: не народ должен служить государству, а государство должно служить народу, и я думаю, что в этом квинтэссенция того, что делается сегодня в Узбекистане.

Партнерство будет расширяться

— Устойчивое развитие Центральной Азии во многом зависит от уровня и качества сотрудничества наших стран. Как Вы оцениваете современные казахстанско-узбекские отношения?.



— Узбекско-казахстанские отношения имеют важное значение для устойчивого развития Центральной Азии. Не случайно в свое время был подписан документ о стратегическом партнерстве между нашими государствами, и он, безусловно, имеет реальное наполнение по всем направлениям. В самые сложные периоды новейшей истории в нашем регионе, в отличие от многих других, удалось сохранить мир и стабильность, избежать серьезных межгосударственных конфликтов. В нашем регионе это во многом было обусловлено мудрой дальновидной политикой наших государств, которые на протяжении предыдущих лет сумели выстроить такой характер взаимоотношений, который отразился и на сотрудничестве с другими странами Центральной Азии. Убежден, всё, что к сегодняшнему дню было сделано нашими государствами для объявления Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия, и продвижения этой инициативы на мировой арене, в том числе закрепления в качестве официального документа Организации Объединенных Наций имело не только региональное значение, но и способствовало укреплению режима ядерного нераспространения на глобальном уровне. Говоря о развитии Центральной Азии, мы хорошо понимаем, что любые крупные региональные проекты транспортно-коммуникационного и энергетического характера невозможны без активного взаимодействия между странами региона и высокого уровня их интегрированности.



То, что сегодня Центральная Азия становится одним из ключевых игроков в международных энергетических и транспортных проектах, — это во многом результат активной внешнеполитической деятельности стран нашего региона. Благодаря совместной работе Центральная Азия действительно превращается в перекресток транспортных коридоров, которые соединяют Восток с Западом, Север с Югом. Образно говоря, сегодня на новой базе восстанавливается Великий шелковый путь, и мы опять, как и многие века назад, находимся в сердце этой главной транспортной артерии Евразийского континента.



С удовлетворением хочу подчеркнуть, что Казахстан входит в число важнейших экономических партнеров Узбекистана. Конечно, глобальный финансовый кризис не мог не сказаться на динамике товарооборота. Но при этом следует признать наличие большого незадействованного потенциала в сотрудничестве наших стран в этой сфере. В Узбекистане работают почти 230 предприятий с участием казахстанского капитала. В свою очередь в Казахстане — более 130 предприятий при участии резидентов нашей страны. Эти показатели можно было бы увеличить в разы.



Также, как и в несколько раз увеличить объемы товарооборота. Об этом свидетельствуют новые инициативы представителей деловых кругов наших стран, часть из которых уже реализуется.

Народная дипломатия

— В последнее время в современной международной политике активно проявился такой феномен, как «народная дипломатия», который вбирает в себя общение представителей науки и культуры, межпарламентские связи, прямые контакты регионов, деловых кругов. Какие перспективы Вы видите в сотрудничестве между нашими странами и народами на этих направлениях?

— Да, действительно сегодня межгосударственные отношения не сводятся только к связям между правительствами и традиционным дипломатическим форматам. Важнейшим фактором, определяющим глубину двусторонних отношений, сегодня уже стали такие явления, как, например, межпарламентские контакты, связи между органами представительной власти.



Не случайно появилось такое понятие, как парламентская дипломатия, представляющая из себя важнейший ресурс в межгосударственных отношениях. И речь идет не только о роли парламентариев в совершенствовании нормативно-правовой базы двусторонних отношений, а о том, что они являются представителями народа и сегодня их голос, их слово являются весомым фактором в развитии сотрудничества между странами. В ходе предстоящего визита планируется подписать отдельный документ, который откроет новую страницу межпарламентских связей между нашими странами К слову, недавно совместным постановлением Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана создана межпарламентская группа по сотрудничеству с парламентом Казахстана. На наш взгляд, это очень важно, так как тесные контакты между парламентариями призваны сыграть огромную роль своего рода катализатора в активизации сотрудничества во многих сферах.



Например, в развитии межрегиональных связей. Радует, что в этом направлении работа уже началась. В течение последних месяцев состоялся ряд визитов представителей регионов Узбекистана в Казахстан, и наоборот. Так, делегация Ташкента посетила Алматы. К нам, в свою очередь, приезжали делегации из Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. Примечательно, что в ходе этих визитов представители регионов сумели договориться о многом, в том числе о реализации перспективных совместных экономических проектов, о создании условий для постоянных контактов между людьми, живущими в приграничных районах, о связях в сфере культуры и образования.



Думаю, что народы наших государств очень скоро смогут по достоинству оценить результаты такого сотрудничества. Недавно у нас в Узбекистане побывала делегация Ассамблеи народа Казахстана, которая сыграла важную роль в обеспечении мира и согласия в вашей стране. Состоялись продуктивные встречи с представителями Республиканского интернационального центра, достигнуты договоренности о постоянных контактах и обмене опытом. Когда мы говорим о народной дипломатии, мы имеем в виду и связи представителей сферы культуры, науки и образования.



Уверен, и в Узбекистане, и в Казахстане есть потребность в том, чтобы поднять эти связи на качественно новый уровень. Думаю, что в ходе нашего визита сможем договориться о конкретных механизмах продолжения сотрудничества и в этой сфере.

«Водный вопрос»

— С самого начала своей деятельности на посту президента Вы обозначили регион Центральной Азии в числе приоритетов внешней политики Узбекистана. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее важные направления для укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии?

— Одним из главных направлений внешней политики нашей страны является укрепление связей с ближайшими соседями. Это естественное стремление, и оно исходит из ясного понимания того, что устойчивое развитие Узбекистана во многом зависит от того, насколько правильно мы сможем выстроить нашу региональную политику.



Мы все хорошо понимаем, что Центральная Азия — это единый организм, который на протяжении веков имел общее географическое, экономическое и культурное пространство Вопросы, которые волнуют всех жителей региона, ни одна страна в отдельности решить не сможет. Ну, скажем, проблемы делимитации и демаркации государственных границ, транспортных коммуникаций, экологии, рационального и справедливого использования водных ресурсов. Центральная Азия всегда остро зависела от водных ресурсов, а сейчас в условиях глобального потепления, роста потребления воды эта проблема только усугубляется. Сегодня если мы не будем беречь совместно каждую каплю воды, это станет преступлением перед будущими поколениями Опять же, ни одна страна в отдельности, даже применяя самые лучшие технологии водосбережения, не сможет решить эту проблему самостоятельно. В этом вопросе у нас с Казахстаном также есть полное понимание, и мы вместе выступаем за проведение в этом направлении единой стратегии, поддержки единых международных правовых норм в решении этих вопросов.



То же самое можно сказать и о странах региона, которые, обладая большими ресурсами и массой сравнительных преимуществ, не смогут использовать их изолированно. Отдельно взятая страна не сможет доставить на мировые рынки энергоресурсы, свои товары, минуя соседей. Поэтому нужно договариваться и следует создавать единую интегрированную систему управления транспортными потоками, открывать новые транспортные коридоры, от которых мы все будем в выигрыше.



Возвращаясь к вопросам регионального сотрудничества, сегодняшнюю политику Узбекистана я бы определил так: не уходить от острых вопросов, а искать разумные компромиссы. В повестке дня предстоящих переговоров в Казахстане у нас будут также и вопросы регионального развития Это поиск путей решения существующих проблем и совместная реализация крупных региональных проектов. Все это будет иметь для нас первостепенное значение.

Региональная безопасность

— В повестке Вашей встречи с Н. Назарбаевым будут вопросы укрепления региональной и международной безопасности. Какими вы видите перспективы взаимодействия Астаны и Ташкента в этой сфере?



— Хотел бы подчеркнуть, что у Узбекистана и Казахстана всегда были во многом совпадающие подходы к основным проблемам современной международной жизни. Мы всегда поддерживали и, уверен, впредь будем поддерживать инициативы друг друга на внешнеполитической арене. Наши страны всерьез беспокоят вопросы безопасности как на мировом, так и на региональном уровне. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что мы высоко ценим роль Казахстана, который делает огромную созидательную работу по укреплению мира и стабильности в регионе. Достаточно отметить такие инициативы Казахстана, как создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), по развитию многостороннего сотрудничества по другим направлениям. Что касается транснациональных угроз миру и стабильности, то на наш взгляд, и ответ на них должен быть адекватным, международным.



Думаю, что предстоящее заседание ШОС в Астане, которое пройдет в июне, и председательство Казахстана в этой многосторонней организации имеют огромное значение для повышения ее эффективности в вопросах борьбы с транснациональными угрозами, по укреплению мира и стабильности в нашем регионе. В вопросах безопасности Узбекистан и Казахстан всегда выступали и выступают за превращение ШОС и других форумов в организации реального действия Мы всегда понимали, что проблемы безопасности напрямую связаны с обеспечением устойчивого экономического развития, решением проблем, которые волнуют людей. Поэтому борьба с такими явлениями, как терроризм и радикализм, должна включать в себя не только активизацию мер безопасности, но и усилия по обеспечению устойчивого экономического роста, предоставлению свободы предпринимательства, удовлетворению нужд людей. Это первый шаг к обеспечению безопасности и устойчивого развития. Когда мы говорим о региональной политике нашей страны и об интенсификации отношений с соседями, имеется в виду и Афганистан, который имеет общую границу с Узбекистаном. Мы все понимаем, что ситуация в Афганистане несет в себе определенные вызовы для Центральной Азии.



Поэтому, естественно, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в быстрейшем урегулировании афганской проблемы. Переход Афганистана на мирные рельсы во многом зависит от экономического развития, в котором могут и должны принять участие страны нашего региона. Конечно же, здесь огромную роль могут сыграть совместные инфраструктурные проекты в Афганистане. В том числе по развитию трансафганского транспортного коридора, который будет иметь позитивное значение и для выхода стран региона к портам стран Южной Азии, Персидского залива и Ближнего Востока. Я думаю, что региональное взаимодействие в осуществлении совместных проектов в Афганистане в таких сферах, как развитие энергетического сектора и транспортных коммуникаций, с учетом опыта наших специалистов, может сыграть огромную роль в укреплении мирного процесса в этой стране.

Пожелания Мирзиёева казахстанцам

— Шавкат Миромонович, Ваши пожелания казахстанцам в дни празднования Навруза.



— Глубоко символично, что настоящий визит в Казахстан совпадает с весенним праздником Навруз. Это наш общий древний и любимый праздник, знаменующий начало нового года, обновление, новую жизнь. Думаю, что мы можем сегодня говорить о том, что Казахстан, где только что были приняты важные решения, внесены изменения в Конституцию, также как и Узбекистан, реализующий Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям, тоже находятся на пороге обновления и дальнейшего развития. Мы искренне желаем народу Казахстана дальнейшего процветания. Уверен, что Казахстан под мудрым руководством большого друга Узбекистана, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева безусловно достигнет тех целей, которые были обозначены в Стратегии «Казахстан-2050», где поставлены очень вдохновляющие задачи по выводу страны в число развитых государств мира.



Не может быть никаких сомнений, что эти цели будут достигнуты, и народ Казахстана выйдет на новый уровень развития. Желаю в дни Навруза каждой казахстанской семье благополучия, счастья, мира и процветания.

— Господин Президент, большое спасибо за Ваши подробные и содержательные ответы.