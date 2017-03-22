В Магнитогорске согласовали митинг, инициированный Навальным

Митинг пройдет 26 марта с 11 до 13 часов на площади победы возле памятника «Танк». Ожидается, что участие в нем примут до 300 человек. Ранее согласовывать проведение митинга отказались власти Челябинска.
В связи с этим координатор штаба Навального в областном центре Алексей Табалов подал в суд исковое заявление к городской администрации. Отметим, митинг не разрешили проводить также в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге.
«ФедералПресс напоминает: оппозиционер Навальный анонсировал проведение антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» в 54 городах РФ.
Подготовка протестных митингов связана с недавней публикацией итогов расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева.