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16:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Магнитогорске согласовали митинг, инициированный Навальным

МАГНИТОГОРСК, 22 марта, РИА ФедералПресс. Власти Магнитогорска согласовали антикоррупционный митинг, инициированный по стране оппозиционером Алексеем Навальным. Сообщение об этом появилось на страничке сторонников Навального в соцсети «ВКонтакте».

Митинг пройдет 26 марта с 11 до 13 часов на площади победы возле памятника «Танк». Ожидается, что участие в нем примут до 300 человек. Ранее согласовывать проведение митинга отказались власти Челябинска.

В связи с этим координатор штаба Навального в областном центре Алексей Табалов подал в суд исковое заявление к городской администрации. Отметим, митинг не разрешили проводить также в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге.

«ФедералПресс напоминает: оппозиционер Навальный анонсировал проведение антикоррупционных митингов «Он вам не Димон» в 54 городах РФ.

Подготовка протестных митингов связана с недавней публикацией итогов расследования Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

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