Назначен заместитель руководителя Администрации Президента
Им стал Ондасын Уразалин.
Им стал Ондасын Уразалин.
Нурсултан Назарбаев назначил Ондасына Уразалина заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Уразалин Ондасын Сеилович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Сообщается, что распоряжением Главы государства он был ранее освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и