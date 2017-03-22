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16:13 (мск), источник: Tengrinews

Назначен заместитель руководителя Администрации Президента

Им стал Ондасын Уразалин.

Источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев назначил Ондасына Уразалина заместителем руководителя Администрации Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уразалин Ондасын Сеилович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Сообщается, что распоряжением Главы государства он был ранее освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

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