Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space

Такое мнение он высказал на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС в среду, 22 марта.

Это совсем другой подход, он заключается в том, что представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале и решают одну и ту же задачу. Такой open space, в котором сидят чиновники самого разного уровня

По его мнению, при такой организации служащие превращаются в единую команду, а заявителям не нужно ходить по различным кабинетам, решая вопросы «привычным бюрократическим путем».

Вместе с тем, добавил глава правительства, расположение в одном пространстве может понравиться далеко не всем чиновникам, так как они будут представлять разные ведомства и уровни власти. «Причем в некоторых случаях федеральные власти обязаны контролировать власти региональные», — отметил он.

Ранее во вторник Медведев призвал чиновников формулировать цели приоритетных федеральных проектов «человеческим языком», чтобы они были понятны всем гражданам.