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16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space

Председатель правительства России Дмитрий Медведев считает целесообразным организовать работу чиновников разного уровня в одном пространстве.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение он высказал на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС в среду, 22 марта.

Это совсем другой подход, он заключается в том, что представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале и решают одну и ту же задачу. Такой open space, в котором сидят чиновники самого разного уровня
Дмитрий Медведев
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По его мнению, при такой организации служащие превращаются в единую команду, а заявителям не нужно ходить по различным кабинетам, решая вопросы «привычным бюрократическим путем».

Вместе с тем, добавил глава правительства, расположение в одном пространстве может понравиться далеко не всем чиновникам, так как они будут представлять разные ведомства и уровни власти. «Причем в некоторых случаях федеральные власти обязаны контролировать власти региональные», — отметил он.

Ранее во вторник Медведев призвал чиновников формулировать цели приоритетных федеральных проектов «человеческим языком», чтобы они были понятны всем гражданам.

Комментарии
13
Геннадий Воронов
Все тот же блуд. А вы друзья ,как не садитесь....
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Соня
open space - по русски называть вещи медведев не пробовал
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Оксана Поддубная
Это отличительная черта либерастов. Свои слова они ненавидят, как и все остальное отечественное.
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