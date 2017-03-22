Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Названа самая счастливая страна в мире
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
16:49 (мск), источник: 112.ua

МИД Украины вызвал венгерского посла после заявлений о создании автономии

Дипломат сегодня посетит украинское Министерство.

МИД Украины вызвал посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти», — сказала она.

По словам спикера МИД, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между странами.

Читайте также
На границе Украины и Венгрии появится новый пункт пропуска

«Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание», — добавила она.

Отметим, накануне вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах. По его словам, этнические венгерские партии не только должны заботиться о представлении интересов местной венгерской общины, но также несут ответственность перед всей нацией. И вспомнил «Союз венгров Воеводины» в Сербии как пример этнической венгерской партии, которая полностью соответствует этому критерию, пишет Mukachevo.net.

В МИД Украины такое заявление восприняли с недоумением.

Примечательно, венгерский политик еще в 2014 году отмечал, что «каждая нация должна выработать собственную концепцию автономии. Жители Воеводины, Закарпатской Украины должны действовать в таком же направлении».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Харькове повысили тарифы на проезд в электротранспорте
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
У здания британского парламента произошла стрельба
На Никиту Белых завели еще одно дело
Цена на нефть марки Brent впервые с ноября опустилась ниже $50
СМИ сообщили о сотнях жертв авиаудара по школе в Ракке
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь