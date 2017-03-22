МИД Украины вызвал венгерского посла после заявлений о создании автономии
Дипломат сегодня посетит украинское Министерство.
Дипломат сегодня посетит украинское Министерство.
МИД Украины вызвал посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
«Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти», — сказала она.
По словам спикера МИД, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между странами.
«Мы должны понимать, это официальная позиция. Насколько нам известно, официальная позиция Венгрии не изменилась, поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в рамках признанных границ. Я думаю, что после общения с послом, у нас будет более четкое понимание», — добавила она.
Отметим, накануне
В МИД Украины такое заявление восприняли с недоумением.
Примечательно, венгерский политик еще в 2014 году отмечал, что «каждая нация должна выработать собственную концепцию автономии. Жители Воеводины, Закарпатской Украины должны действовать в таком же направлении».