МИД Украины вызвал венгерского посла после заявлений о создании автономии

МИД Украины вызвал посла Венгрии для объяснения недавних заявлений политиков этой страны относительно создания венгерских автономий за границей. Об этом в комментарии «112 Украина» сообщила спикер внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Со своей стороны, мы сегодня пригласили для беседы венгерского посла и услышим его комментарии. Он должен сегодня к нам прийти», — сказала она.

По словам спикера МИД, такие заявления могут быть фактором влияния на двусторонние отношения между странами.