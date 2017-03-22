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16:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ запретила въезд участнице Евровидения от РФ Самойловой

По словам Елены Гитлянской, певице запрещено приезжать в Украину три года, решение принято «на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой, сообщила в среду пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России должна была выступить во втором полуфинале.

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