Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
16:44 (мск), источник: Volga News

Олег Фурсов призвал жителей Самары принять участие в месячнике по благоустройству

В среду, 22 марта, глава Самары Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района. В ходе общения с жителями были рассмотрены критерии качественной уборки территории.

Также мэр сообщил о новых подходах к благоустройству города. «В этом году мы хотим устроить конкурс между дворами по итогам уборки территории. Три двора в каждом районе, которые покажут лучшие результаты, будут оснащены системой видеонаблюдения, — рассказал градоначальник. — Кроме того, молодым людям будем предоставлять билеты на концерты, а тем, кто постарше — в театры, музеи и на выставки. Ведем переговоры с торговыми сетями на предоставление дисконтных карт».

Мэр поинтересовался, какая работа будет посильна жителям. «По силам жильцам побелить и обрезать деревья, побелить бордюрный камень и покрасить МАФы при условии, что всем необходимым инвентарем и материалами обеспечит управляющая компания?», — спросил он.

Член совета МКД дома 5 по ул. Свободы Людмила Еременко отметила, что такое предложение будет крайне интересно жителям. «У нас установлена очень хорошая детская площадка, спортивные тренажеры. Мы каждый год дважды в течение апреля выходим на субботник, так как очень хотим сохранить в хорошем виде наш двор. И, конечно, мы будем участвовать в конкурсе», — заверила главу Самары она.

Олег Фурсов сообщил, что к работе по благоустройству готовы подключиться студенческие отряды и предприниматели. Так, стройотрядовцы вышли с предложением взять для уборки общественные пространства: Крымскую площадь, сквер на ул. Мичурина, парк Дружбы.

260 строительных компаний покрасят за свой счет по одному деревянному дому в старой части города. «Недавно пришел руководитель туристического агентства со списком 20 компаний, которые готовы предоставить саженцы для посадки на улицах и дворах Самары. Чем больше мы будем призывать людей говорить о нашей общей ответственности, тем больше жителей города и предпринимателей будут откликаться», — выразил уверенность мэр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Самары планируют сократить количество управляющих компаний
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
У здания британского парламента произошла стрельба
На Никиту Белых завели еще одно дело
Цена на нефть марки Brent впервые с ноября опустилась ниже $50
СМИ сообщили о сотнях жертв авиаудара по школе в Ракке
Верховный суд подтвердил законность приговора Варваре Карауловой
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь