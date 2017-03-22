Олег Фурсов призвал жителей Самары принять участие в месячнике по благоустройству

Также мэр сообщил о новых подходах к благоустройству города. «В этом году мы хотим устроить конкурс между дворами по итогам уборки территории. Три двора в каждом районе, которые покажут лучшие результаты, будут оснащены системой видеонаблюдения, — рассказал градоначальник. — Кроме того, молодым людям будем предоставлять билеты на концерты, а тем, кто постарше — в театры, музеи и на выставки. Ведем переговоры с торговыми сетями на предоставление дисконтных карт».

Мэр поинтересовался, какая работа будет посильна жителям. «По силам жильцам побелить и обрезать деревья, побелить бордюрный камень и покрасить МАФы при условии, что всем необходимым инвентарем и материалами обеспечит управляющая компания?», — спросил он.

Член совета МКД дома 5 по ул. Свободы Людмила Еременко отметила, что такое предложение будет крайне интересно жителям. «У нас установлена очень хорошая детская площадка, спортивные тренажеры. Мы каждый год дважды в течение апреля выходим на субботник, так как очень хотим сохранить в хорошем виде наш двор. И, конечно, мы будем участвовать в конкурсе», — заверила главу Самары она.

Олег Фурсов сообщил, что к работе по благоустройству готовы подключиться студенческие отряды и предприниматели. Так, стройотрядовцы вышли с предложением взять для уборки общественные пространства: Крымскую площадь, сквер на ул. Мичурина, парк Дружбы.

260 строительных компаний покрасят за свой счет по одному деревянному дому в старой части города. «Недавно пришел руководитель туристического агентства со списком 20 компаний, которые готовы предоставить саженцы для посадки на улицах и дворах Самары. Чем больше мы будем призывать людей говорить о нашей общей ответственности, тем больше жителей города и предпринимателей будут откликаться», — выразил уверенность мэр.