Кремль: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не определены

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сроки встречи президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко и дата проведения Высшего госсовета Союзного государства до настоящего времени еще окончательно не определены.

Белорусская сторона к проведению заседания уже готова. Ранее в марте Лукашенко заявил, что Минск не против проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства, но на нем должны быть приняты и парафированы конкретные решения по важным вопросам отношений с Москвой.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщал журналистам, что подготовка к проведению Высшего госсовета продолжается, но его дата еще не определена.

Предыдущее заседание ВГС прошло в Минске в феврале 2016 года, в порядке очередности следующая встреча должна пройти на российской площадке. В связи с тем, что дата заседания ВГС до сих пор не определена, до сих пор не утвержден и бюджет Союзного государства на 2017 год. Соответствующие органы работают по временной схеме, которая предусматривает финансирование расходов и программ на одну двенадцатую бюджета каждый месяц.

Созданное в 1997 году на базе договора о Сообществе России и Беларуси от 1996 года Союзное государство — интеграционный проект России и Беларуси, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. В совет входят президенты, премьеры и спикеры палат парламентов двух стран.