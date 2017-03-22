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17:09 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова отзывает посла страны в Белоруссии

Кабмин Молдовы утвердил в среду отзыв с должности посла в Белоруссии Георге Хиоарэ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Члены молдавского правительства в ходе заседания в среду утвердили решение отозвать с должности посла Молдовы в Белоруссии Георге Хиоарэ.

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«Отзывается с должности чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Республике Беларусь и по совместительству постоянный полномочный представитель РМ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств», — зачитала решение вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.

Хиоарэ занимал должность посла РМ в Белоруссии с 25 октября 2010 года. В этом же году он стал представителем Молдовы при уставных органах СНГ в Минске.

Чтобы решение об отзыве Хиоарэ вступило в силу, его должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

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