Митингующие перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады

В Киеве около 70 митингующих перекрыли улицу возле Верховной Рады. Об этом сообщает УНН.

У здания гостиницы «Киев», где в 16:30 начнется заседание Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, собрались активисты. На месте находится около 20 авто с еврономерами и ориентировочно 70 человек. Митингующие выступают в поддержку закона № 5567 о регистрации автомобилей с европейскими номерами.