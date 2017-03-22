Митингующие перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады
Под зданием собралось около 70 митингующих.
Под зданием собралось около 70 митингующих.
В Киеве около 70 митингующих перекрыли улицу возле Верховной Рады. Об этом сообщает УНН.
У здания гостиницы «Киев», где в 16:30 начнется заседание Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины, собрались активисты. На месте находится около 20 авто с еврономерами и ориентировочно 70 человек. Митингующие выступают в поддержку закона № 5567 о регистрации автомобилей с европейскими номерами.
Также под зданием Верховной Рады временно ограничен проезд и проход в связи с проведением охранных мероприятий.
На месте находится четыре автобуса Национальной гвардии, один автобус полиции, а также дежурит карета скорой помощи. У каждого входа в здание дежурит по два полицейских, еще около пяти полицейских дежурят на территории.
Напомним, 14 марта в Киеве на Крещатике противники разгона торговой блокады Донбасса разгромили отделение «Альфа-банка».