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17:57 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Чапаевск с новым главой города продолжит развиваться и становиться привлекательным»

В среду, 22 марта, Николай Меркушкин с рабочим визитом посетил Чапаевск. Губернатор принял участие в расширенном заседании местной городской думы, которой предстояло избрать нового главу города.

Кресло главы Чапаевска стало вакантным 16 ноября прошлого года после решения Дмитрия Блынского подать в отставку. В соответствии с уставом города была сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города, возглавил комиссию Николай Меркушкин.

Всего на пост главы города претендовало пять человек. Сегодня на своем последнем заседании конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов, которые были представлены депутатам городской думы.

Об итогах работы комиссии собравшимся доложил председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов.

«Губернатор Николай Иванович Меркушкин уделяет особое внимание организации местного самоуправления, так как именно от развития муниципалитетов зависит развитие Самарской области. По инициативе губернатора в регионе проводится реформа местного самоуправления, благодаря которой на пост главы можно выбрать настоящего профессионала», — подчеркнул Виктор Сазонов.

Председатель областного парламента сообщил, что конкурсная комиссия приняла решение представить городской думе на рассмотрение две кандидатуры — первого заместителя главы Чапаевска Виталия Ащепкова и советника генерального директора ООО «Волжский научно-исследовательский и проектный институт топливно-энергетического комплекса» Александра Ерисова.

Депутаты по итогам открытого голосования избрали на пост главы города Виталия Ащепкова. Новый глава города поблагодарил губернатора, председателя губдумы и чапаевских депутатов за поддержку и заверил, что в своей работе он будет руководствоваться принципами, заложенными Дмитрием Блынским.

«Сегодня для всех жителей Чапаевска особый день, смена власти всегда судьбоносное событие. Дмитрий Викторович Блынский возглавлял город восемь с половиной лет. Я не один раз приезжал в Чапаевск и видел, как меняется город под его руководством в лучшую сторону», — сказал Николай Меркушкин, поздравляя Виталия Ащепкова с избранием.

Губернатор подчеркнул, что главным принципом работы Дмитрия Блынского было делать абсолютно все качественно и привел несколько примеров. «В сентябре мы приезжали в новую чапаевскую школу искусств. Хочу сказать, что она соответствует самым высоким столичным стандартам. Бассейн, построенный здесь, один из лучших в области», — сказал глава региона.

Николай Меркушкин отметил, что в последние годы в Чапаевске меняется и общая атмосфера, растет рождаемость. «Я уверен, что город будет развиваться дальше, становится привлекательным. И тот маховик, который был запущен прежним руководством города, будет раскручиваться и дальше. Город ждет хорошее будущее», — сказал губернатор.

Глава региона добавил, что в ближайшее время в Чапаевске будут реализованы несколько крупных проектов. Так, летом начнется реконструкция стадиона «Луч», а весной следующего года откроет свои двери первый в истории города ледовый дворец.

«Все, что делается в Чапаевске в последние годы — большой шаг вперед, и проводимая сегодня работа будет давать результат долгие годы», — уверен Николай Меркушкин.

Глава региона добавил, что новая городская администрация должна взять на вооружение и конструктивные предложения из программ других кандидатов на пост главы.

Процедура передачи власти от Дмитрия Блынского Виталию Ащепкову получилась трогательной. Бывший глава города, которого зал встретил аплодисментами, передал новому главе символический ключ от города, пояснив, что этот символ был изготовлен четверть века назад, но долгое время ключ не хранился в Чапаевске и вернулся в город лишь в 2009 году.

«С этого момента и началось возрождение города. Виталию Владимировичу я хочу сказать, что теперь его дом — весь город, а семья — все мы, его жители, которые очень тонко чувствует отношение к себе», — сказал Блынский.

Он подчеркнул, что у нового главы есть все для успешной работы. «В первую очередь, это поддержка губернатора. Стартовые условия лучше не придумаешь», — напутствовал Виталия Ащепкова Дмитрий Блынский.

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