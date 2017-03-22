Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1195-летие Ирины Антоновой
17:57 (мск), источник: 112.ua

Порошенко ветировал новую редакцию закона о службе в органах местного самоуправления

Данный законопроект предусматривает новую модель оплаты труда, внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции, повышения уровня социальной и материальной защиты служащих.

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко ветировал новую редакцию закона «О службе в органах местного самоуправления». Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

22 марта принятый Радой закон возвращен с предложениями президента.

Законопроект, приянтый ВР 9 февраля, предусматривает создание правовых предпосылок для повышения престижности службы в органах местного самоуправления; урегулирование статуса служащего органа местного самоуправления; равного доступа к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе заслуг; прозрачного принятия на службу в органы местного самоуправления; стимулирование карьерного роста; деполитизации.

Также документ предусматривает новую модель оплаты труда, внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции, повышения уровня социальной и материальной защиты служащих, минимизирует субъективизм руководителя.

Напомним, ранее Порошенко уволил Рубина с должности председателя Фонда содействия местному самоуправлению в Украине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Харькове повысили тарифы на проезд в электротранспорте
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
На Никиту Белых завели еще одно дело
Цена на нефть марки Brent впервые с ноября опустилась ниже $50
Медведев предложил сажать чиновников в open space
У здания британского парламента произошла стрельба
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: анонс матча Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь