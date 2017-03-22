Президент Петр Порошенко ветировал новую редакцию закона «О службе в органах местного самоуправления». Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

22 марта принятый Радой закон возвращен с предложениями президента.

Законопроект, приянтый ВР 9 февраля, предусматривает создание правовых предпосылок для повышения престижности службы в органах местного самоуправления; урегулирование статуса служащего органа местного самоуправления; равного доступа к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе заслуг; прозрачного принятия на службу в органы местного самоуправления; стимулирование карьерного роста; деполитизации.

Также документ предусматривает новую модель оплаты труда, внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции, повышения уровня социальной и материальной защиты служащих, минимизирует субъективизм руководителя.

Напомним, ранее Порошенко уволил Рубина с должности председателя Фонда содействия местному самоуправлению в Украине.