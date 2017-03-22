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17:56 (мск), источник: Sputnik.by

Кишинев отзывает представителя республики при структурах СНГ

В штаб-квартире СНГ пояснили, что у посла заканчивается срок его полномочий в Минске.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Правительство Молдовы приняло решение отозвать посла республики в Беларуси, постоянного полномочного представителя страны при уставных и других органах СНГ Георгия Хиоарэ. Данное решение принято в среду на заседании Кабинета министров, сообщил Sputnik Молдова.

Хиоарэ занимал должность посла РМ в Беларуси с 25 октября 2010 года. В этом же году он стал представителем Молдовы при уставных органах СНГ в Минске.

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«Предлагаем отозвать чрезвычайного и полномочного посла Молдовы в Республике Беларусь, постоянного полномочного представителя Молдовы при уставных и других органах СНГ Георгия Хиоарэ», — зачитала решение вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.

Как сообщили Sputnik в штаб-квартире СНГ в Минске, у посла Молдовы в Минске заканчивается срок полномочий в должности посла, а соответственно и срок его полномочий в качестве постпреда. «Мы ждем нового постпреда Молдовы», — сказали в Исполкоме СНГ.

В Посольстве Молдовы в Минске Sputnik сообщили, что данную информацию узнали из прессы и пока не могут ее прокомментировать.

Чтобы решение об отзыве Хиоарэ вступило в силу, его должен подписать президент Молдовы Игорь Додон.

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