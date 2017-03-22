Посол ОБСЕ едет в Молдову

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм посетит Кишинев и Тирасполь в период с 22 по 24 марта, сообщает пресс-служба Миссии ОБСЕ в Молдове.

Хайм встретится с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром и вице-премьером по реинтеграции, молдавским политическим представителем в переговорном процессе Георге Бэланом.

В Тирасполе Хайм встретится с приднестровским политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В ходе своего визита посол ОБСЕ также проведет встречу с послами России и Украины, Европейского союза и США.