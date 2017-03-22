Посол ОБСЕ едет в Молдову
Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Вольф Дитрих Хайм встретится со сторонами переговорного процесса в период с 22 по 24 марта.
Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Вольф Дитрих Хайм встретится со сторонами переговорного процесса в период с 22 по 24 марта.
КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм посетит Кишинев и Тирасполь в период с 22 по 24 марта, сообщает
Хайм встретится с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром и
В Тирасполе Хайм встретится с приднестровским политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.
В ходе своего визита посол ОБСЕ также проведет встречу с послами России и Украины, Европейского союза и США.