Евгений Макридин вступил в должность главы Волжского района

Напомним, что Евгений Макридин, ранее возглавлявший Красноармейский район, был одним из 18 кандидатов, которые подали документы для участия в конкурсе на замещение должности главы Волжского района. Этот пост стал вакантен в декабре 2016 года, когда прежний руководитель — Александр Баландин — был назначен руководителем областного минстроя.

По результатам собеседования с претендентами комиссия, которую возглавил губернатор Николай Меркушкин, остановилась на двух кандидатурах — Евгения Макридина и помощника главы Волжского района Владимира Гришина. За кандидатуру Макридина представители городских и сельских поселений проголосовали единогласно.

Глава региона, возглавлявший конкурсную комиссию, после вступления Евгения Макридина в должность подчеркнул, что он возглавил район, который по своему потенциалу имеет высокую значимость для дальнейшего развития региона. Поэтому все, что здесь происходит — на особом контроле губернатора.

Напомним, в прошлом году Николай Меркушкин четырежды приезжал в Волжский район, встречался с жителями городских и сельских поселений, где озвучивались проблемы, которые необходимо решить в первую очередь, посещал предприятия и социально значимые объекты. В частности, под контролем главы региона шла реконструкция школ в Стройкерамике и Воскресенке, обновление инфраструктуры в Дубовом Умете и Рождествено.

Николай Меркушкин обратил внимание, что новому главе необходимо продолжить начатое и, в первую очередь, уделить внимание решению социальных вопросов и созданию комфортных условий для жизни людей в каждом населенном пункте самого густонаселенного района губернии. Губернатор подчеркнул: Евгению Макридину и его команде нужно приложить максимум усилий, чтобы Волжский район — ворота Самары, выглядел достойно.

«Волжский район в три раза крупнее Красноармейского, который вы возглавляли, и проблем здесь больше. Это и пригород, и продолжение Самары одновременно: придется решать не только вопросы села. Здесь расположены крупные поселки городского типа и поселения, где необходимо создавать современную инфраструктуру, чтобы люди жили достойно», — акцентировал внимание губернатор.

Он выразил уверенность, что с новым главой Волжский район будет показывать хорошие результаты, а правительство будет поддерживать продуманные и дающие эффект проекты и начинания.

Также Николай Меркушкин призвал, чтобы инициативы шли не только от администрации, но и от жителей территории — их мнение должно учитываться в первую очередь.

«Успех будет зависит от того, насколько мы хотим работать для людей. Взаимодействие власти и жителей приносит серьезные результаты», — резюмировал Николай Меркушкин.

Евгений Макридин, в свою очередь, заверил, что не подведет и оправдает доверие губернатора, собрания представителей и жителей Волжского района. Он также обозначил основные направления работы — создание комфортных условий для проживания граждан, привлечение инвесторов на территорию, техническое оснащение сельхозпроизводителей, особое внимание будет уделено социальной сфере и ЖКХ.

«Мы должны показать делами, что власть достойна, чтобы ее уважали и шли за ней», — сказал Евгений Макридин.

Он также призвал депутатский корпус, общественников и жителей активно включится в мероприятия Года экологии и в подготовку региона к играм ЧМ-2018.

«Мы являемся пригородным районом, воротами Самары. Мы должны приложить все усилия, чтобы не подвести Самарскую область и выглядеть достойно», — заключил новый глава Волжского района.

Также Евгения Макридина поздравили председатель собрания представителей района Александр Ядринцев, депутатский корпус, почетные граждане, руководители учреждений и предприятий.

За основательный и разумный выбор главы района поблагодарил губернатора и членов конкурсной комиссии Герой России, почетный гражданин Самарской области и Волжского района Александр Баранов.

«Нам всем небезразличен Волжский район. Он самый населенный в регионе, на его территории много промышленных и сельскохозяйственных производств, есть воинский гарнизон, где масса проблем, требующих вмешательства главы района. Ему будет нелегко, поэтому предлагаю от себя лично и от ветеранского сообщества дружной командой помогать Евгению Александровичу. Мы хорошо знаем: он способен решать глобальные задачи. Вместе мы добьемся достойных результатов», — сказал Александр Баранов.