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18:19 (мск), источник: Капитал

Путин: Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена продолжать сотрудничество с Украиной в качестве транзитера газа, сообщают «Известия».

Источник: Капитал

Путин также отметил, что проект строительства газопровода из РФ в Европу «Северный поток-2» не направлен против партнеров России.

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«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен ни против каких бы то ни было наших партнеров, в том числе российских партнеров. Мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной в качестве транзитера», — сказал Путин.

Он добавил, что строительство газопровода является естественной инициативой, поскольку в Европе наблюдается рост потребления и падение собственной добычи газа.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что юридических оснований прекратить реверс российского газа из Европы в Украину нет.

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