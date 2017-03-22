Путин: Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Путин также отметил, что проект строительства газопровода из РФ в Европу «Северный поток-2» не направлен против партнеров России.

«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что этот проект не направлен ни против каких бы то ни было наших партнеров, в том числе российских партнеров. Мы готовы со всеми нашими партнерами отношения продолжать, в том числе с Украиной в качестве транзитера», — сказал Путин.

Он добавил, что строительство газопровода является естественной инициативой, поскольку в Европе наблюдается рост потребления и падение собственной добычи газа.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что юридических оснований прекратить реверс российского газа из Европы в Украину нет.