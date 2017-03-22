Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
13Стрельба в центре Лондона
18:22 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко назвал три цели судебной реформы

Президент Украины Петр Порошенко назвал три цели судебной реформы. Об этом он рассказал в ходе выступлении на заседании Совета по вопросам судебной реформы, говорится в сообщении главы государства в Twitter.

Источник: Reuters

«Начиная реформу, мы ставили цель создать условия для нормальной работы судебной власти, без внешнего давления… Вторая цель судебной реформы — сбалансировать независимость судов действенными механизмами ответственности судей перед обществом… Третья цель реформы — обновление судебной ветви власти, формирование нового судейского корпуса», — заявил он.

Отметим, в марте Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило первичную проверку более 600 кандидатов на должности в Верховном суде. Аналитики НАБУ передали в Высшую квалификационную комиссию Украины первичные данные о более чем 600 претендентов на должности в Верховном суде, собранные из доступных реестров и баз данных. Эту информацию перенесут в судейские досье, а ВККС использует их при оценке кандидатов во время конкурса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
На Никиту Белых завели еще одно дело
В Швейцарии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
Путин подарил Лаврову собрание сочинений Тютчева
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: последний матч Подольски Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь