Порошенко назвал три цели судебной реформы

Отметим, в марте Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило первичную проверку более 600 кандидатов на должности в Верховном суде. Аналитики НАБУ передали в Высшую квалификационную комиссию Украины первичные данные о более чем 600 претендентов на должности в Верховном суде, собранные из доступных реестров и баз данных. Эту информацию перенесут в судейские досье, а ВККС использует их при оценке кандидатов во время конкурса.