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18:29 (мск), источник: 112.ua

Порошенко подписал законопроект о создании Верховного суда

Президент обозначил документ как неотложный.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал и обозначил как неотложный законопроект о создании нового Верховного суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы 22 марта, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Хочу подчеркнуть, что я планирую определить его (законопроект — ред.) как неотложный и попросить парламент, ВР, прозрачно, эффективно, но не затягивая рассмотреть указанный законопроект и дать соответствующее процессуальное нормативное обеспечение вновь образованному Верховному Суду», — сказал Порошенко.

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