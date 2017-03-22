Порошенко подписал законопроект о создании Верховного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал и обозначил как неотложный законопроект о создании нового Верховного суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы 22 марта, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Хочу подчеркнуть, что я планирую определить его (законопроект — ред.) как неотложный и попросить парламент, ВР, прозрачно, эффективно, но не затягивая рассмотреть указанный законопроект и дать соответствующее процессуальное нормативное обеспечение вновь образованному Верховному Суду», — сказал Порошенко.