Организаторы Евровидения выполнят запрет СБУ на въезд Самойловой

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви «Flame Is Burning». В среду СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), как вещатель-организатор песенного конкурса Евровидение-2017, выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой», — говорится в заявлении НОТУ на сайте телерадиокомпании.

Подготовка к конкурсу идет в интенсивном режиме, отмечается в сообщении.