Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
16Неслабый пол
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
19:43 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Организаторы Евровидения выполнят запрет СБУ на въезд Самойловой

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Украинские организаторы конкурса Евровидение-2017 в Киеве заявили, что выполнят решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в страну участнице от РФ Юлии Самойловой.

Источник: "РИА Новости" Украина

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви «Flame Is Burning». В среду СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), как вещатель-организатор песенного конкурса Евровидение-2017, выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой», — говорится в заявлении НОТУ на сайте телерадиокомпании.

Подготовка к конкурсу идет в интенсивном режиме, отмечается в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Запад засуетился, пытаясь выкрутиться из ситуации с Украиной. Мнение
Серия атак в центре Лондона: что известно на данный момент
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
На Никиту Белых завели еще одно дело
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин подарил Лаврову на день рождения томик стихов Тютчева
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Германия - Англия: последний матч Подольски Сегодня в Дортмунде состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии по футболу
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь