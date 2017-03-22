В конгрессе подтвердили слежку за Трампом в его небоскребе в Нью-йорке

«Я недавно подтвердил, что во многих случаях разведывательное сообщество эпизодически собирало информацию об американцах, бывших частью переходной команды Трампа», — сказал он в среду журналистам.

«Детали о гражданах США, связанных с администрацией Трампа … были широко распространены в отчетах разведывательных служб», — отметил конгрессмен.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «ни одно из этих наблюдений не было связано с Россией, или с расследованием российской деятельности, или с командой Трампа».

По словам конгрессмена, слежка за небоскребом осуществлялась в рамках «обычного наблюдения». Как отметил Нуньес, распространенная им информация попала к нему из анонимного источника.

Он добавил, что нарушения закона в данном случае не было, но вместе с тем сообщил о намерении начать расследование, чтобы определить, кем и почему была санкционирована слежка и почему об этом не был информирован конгресс, а также выяснить, отдавались ли приказы фокусировать слежку на представителях команды Трампа.