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22:06 (мск), источник: Интерфакс

В конгрессе подтвердили слежку за Трампом в его небоскребе в Нью-йорке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Наблюдение за президентом США Дональдом Трампом и сотрудниками его избирательного штаба в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке осуществлялось, но было «случайным», и не было связано с Россией и с самим лидером, заявил глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес.

Источник: Reuters

«Я недавно подтвердил, что во многих случаях разведывательное сообщество эпизодически собирало информацию об американцах, бывших частью переходной команды Трампа», — сказал он в среду журналистам.

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«Детали о гражданах США, связанных с администрацией Трампа … были широко распространены в отчетах разведывательных служб», — отметил конгрессмен.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «ни одно из этих наблюдений не было связано с Россией, или с расследованием российской деятельности, или с командой Трампа».

По словам конгрессмена, слежка за небоскребом осуществлялась в рамках «обычного наблюдения». Как отметил Нуньес, распространенная им информация попала к нему из анонимного источника.

Он добавил, что нарушения закона в данном случае не было, но вместе с тем сообщил о намерении начать расследование, чтобы определить, кем и почему была санкционирована слежка и почему об этом не был информирован конгресс, а также выяснить, отдавались ли приказы фокусировать слежку на представителях команды Трампа.

Комментарии
3
эльшат мехтиев
И главное рейтинг среди финансов и олигархов теряет, бешеное падение) Это ведь не Россия, где Президенты и их окружение резко становятся олигархическими кланами.
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Сергей Зауглов
Трампа выгонят до Нового Года путем импичмента! Готов с любым поспорить! Он даже и сопротивляться не будет, сам уже понял, что ничего не понимает в политике и ввязался не в свое дело!
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эльшат мехтиев
Случайности не случайны!)
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