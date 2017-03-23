Мэрия получила 10 заявок от кандидатов на пост главного архитектора Воронежа

Десять кандидатов заявили о намерении принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя управления главного архитектора (УГА) Воронежа, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в мэрии во вторник, 22 марта. Прием документов от соискателей стартовал 1 марта и завершился 22 марта.

Рабочая группа проведет собеседования с кандидатами, уточнили в мэрии. Когда городские власти подведут итоги конкурса, пока неизвестно.

Выбрать нового главного архитектора Воронежа по конкурсу городским властям порекомендовал губернатор Алексей Гордеев. Пост главы УГА стал вакантным 26 января после отставки Антона Шевелева. Силовики заподозрили чиновника во взяточничестве, суд отправил его под домашний арест на время следствия. Должность главного архитектора в качестве исполняющей обязанности заняла Светлана Огнева, бывший заместитель Шевелева.

В марте воронежское отделение Союза архитекторов выдвинуло трех кандидатов на пост руководителя УГА: Константина Кузнецова (автор концепции реновации типографии «Коммуны»), Романа Пупавцева (архитектор Зеленого театра в Центральном парке Воронежа) и Константина Подвязкина (победитель регионального архитектурного конкурса «Зодчество VRN» в 2016 году).

Контекст

Антон Шевелев подал в отставку после возбуждения уголовного дела о взяточничестве. Как заявляли в СКР, главный архитектор Воронежа получил 500 тыс. рублей от директора «воронежской организации» за совершение действий в интересах фирмы. Ленинский райсуд Воронежа отправил Шевелева под домашний арест, а в марте продлил ему меру пресечения до 23 апреля.