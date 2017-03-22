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21:34 (мск), источник: 112.ua

Порошенко осудил теракт в Лондоне и выразил соболезнования семьям жертв

В результате нападения возле британского парламента погибли по меньшей мере двое людей.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Лондоне. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Осуждаю шокирующий ужасный террористический нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями», — отметил Порошенко.

Напомним, возле здания британского парламента произошел инцидент со стрельбой. Сначала автомобиль на Вестминстерском мосту въехал в толпу людей, травмировав несколько человек. Впоследствии во двор парламента прорвался вооруженный ножом мужчина, по дороге ранив полицейского, после чего был застрелен.

Известно, что погибли по меньшей мере одна женщина и один правоохранитель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созывает экстренное заседание чрезвычайного антикризисного комитета COBRA, которое будет посвящено нападению возле парламента в Лондоне.

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