Порошенко осудил теракт в Лондоне и выразил соболезнования семьям жертв

«Осуждаю шокирующий ужасный террористический нападение на Вестминстерском мосту. Мои мысли с жертвами этого страшного акта и их семьями», — отметил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Лондоне . Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Напомним, возле здания британского парламента произошел инцидент со стрельбой. Сначала автомобиль на Вестминстерском мосту въехал в толпу людей, травмировав несколько человек. Впоследствии во двор парламента прорвался вооруженный ножом мужчина, по дороге ранив полицейского, после чего был застрелен.

Известно, что погибли по меньшей мере одна женщина и один правоохранитель.