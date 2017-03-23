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09:51 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев поручил сформировать Союз казачьей молодежи Кубани в 2017 году

На Совете атаманов Кубанского казачьего войска обсудили создание Союз казачьей молодежи Кубани.

Источник: ЮГА.ру

Соответствующее поручение дал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Предполагается что такой союз объединит подростков, увлеченных историей, традициями, обычаями казаков.

«У нас есть казачьи школы, классы, корпуса. Давайте соберем активных ребят, которые смогут поддержать такой союз, повести за собой остальных. Это будет реальная мощная молодая сила», — подчеркнул губернатор.

Он поручил завершить работу по формированию союза до конца 2017 года.

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы казачьего образования. Замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда сообщил, что сегодня в крае 25 общеобразовательных казачьих школ, 6 кадетских казачьих корпусов, более тысячи школ имеют классы и группы казачьей направленности, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, на мероприятии также обсуждалось развитие казачьей экономики и вопрос выделения земли казачьим обществам.

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