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09:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гордума поправит устав Воронежа для переноса Дня города

Депутаты Воронежской гордумы предложили внести поправки в городской устав, которые позволят парламентариям назначать дату празднования Дня города на свое усмотрение.

Инициативу изменить устав депутаты высказали на заседании думы в среду, 22 марта. Поправки должны пройти процедуру публичных слушаний — они состоятся 27 апреля.

Дата празднования дня города — третья суббота сентября — закреплена в уставе Воронежа. Депутаты, предложившие отменить это положение, подчеркнули, что решение о переносе Дня города будут принимать «в исключительных случаях». Ранее такие решения городские власти принимали по итогам публичных слушаний. Как следует из пояснительной записки, изменение устава Воронежа необходимо для приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты напомнили о практике других субъектов федерации, где депутатам передали право определять дату Дня города — например, в Москве в 2016 году его перенесли из-за совпадения с годовщиной трагедии в Беслане.

Слушания о внесении поправок в устав Воронежа, позволяющих депутатам самостоятельно определять дату Дня города, пройдут 27 апреля в 11:00 в большом зале городской думы. Однако результат слушаний прямо не повлияет на решение депутатов: власти должны учитывать мнение горожан, однако заключение об итогах публичных слушаний носит «рекомендательный характер» и с юридической точки зрения не обязательно к исполнению. Контекст.

В последний раз День города в Воронеже переносили в 2016 году — с первой на третью субботу сентября. С таким предложением выступил мэр Александр Гусев, чтобы избежать совпадения общегородского праздника и выборов депутатов Государственной думы. Воронежцы поддержали главу города на публичных слушаниях 22 марта.

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Гордума поправит устав Воронежа для переноса Дня города
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