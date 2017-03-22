Президент Молдовы выразил соболезнования британцам

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент республики Игорь Додон выразил соболезнования народу Великобритании в связи с серией терактов в Лондоне.

«В эти тяжелые для народа Великобритании моменты от имени Молдовы и лично от себя выражаю соболезнования семьям погибших», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этих двух инцидентах.

«Молдова решительно осуждает любые акты насилия и солидарна с властями Великобритании в борьбе против терроризма», — подчеркнул Додон.