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22 марта, источник: Sputnik.md

Президент Молдовы выразил соболезнования британцам

Молдова соболезнует в связи с терактом в Лондоне и осуждает любые акты насилия, заявил президент страны Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Президент республики Игорь Додон выразил соболезнования народу Великобритании в связи с серией терактов в Лондоне.

«В эти тяжелые для народа Великобритании моменты от имени Молдовы и лично от себя выражаю соболезнования семьям погибших», — написал Додон на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этих двух инцидентах.

«Молдова решительно осуждает любые акты насилия и солидарна с властями Великобритании в борьбе против терроризма», — подчеркнул Додон.

Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. В результате теракта погибли четыре человека, ранены по меньшей мере двадцать.

В среду в Лондоне автомобиль на Вестминстерском мосту заехал на тротуар, где сбил множество людей. Далее преступники доехали до британского парламента. Водитель вышел из машины и нанес стражу порядка удар ножом, после чего был застрелен. СМИ сообщают, что в нападении могли участвовать два человека. Пришедшие на место инцидента врачи отметили, что пострадавшие получили катастрофические ранения.

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