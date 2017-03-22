Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
12Ливни затопили Перу
22 марта, источник: РБК

Министр Ткачев допустил прекращение сельхозпоставок в Турцию

Решение Анкары ввести пошлины на поставки российского зерна может привести к полному прекращению экспорта российской сельхозпродукции в Турцию, заявили в Минсельхозе.

Источник: РИА "Новости"

Решение Турции изменить условия ввоза российских зерновых может привести к полному прекращению поставок ряда наименований сельхозпродукции.

Читайте также
В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев.

«Принятие Анкарой подобного решения может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса)», — передает слова министра пресс-служба ведомства.

В Минсельхозе подчеркнули, что действия Турции ставят под сомнение «искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений».

Ткачев напомнил, что осенью 2016 года между странами была достигнута договоренность о снятии ограничений во взаимной торговле сельхозпродукцией. Россия планировала дальнейшее снятие ограничений на ввоз турецких сельхозтоваров, ранее уже были приняты меры по либерализации продуктового эмбарго, отметил министр.

В частности, Москва сняла ограничения на импорт цитрусовых и косточковых, лука, капусты, гвоздики и других продовольственных товаров

«При этом турецкой стороной не было предпринято активных действий по обеспечению доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок», — добавил глава министерства.

Минсельхоз предпримет все необходимые меры по диверсификации рынков сбыта, переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие страны будет возможно «в короткие сроки», так как Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна, отметил Ткачев. Попытки Турции «оказать давление на Россию», чтобы открыть российский рынок для турецкой продукции «по чувствительным направлениям», по которым активно развивается российское производство, министр назвал неприемлемыми.

Читайте также
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции

Вице-премьер Аркадий Дворкович в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра Турции Мехметом Шимшеком в среду, 22 марта, также подчеркнул, что ограничения на поставки российского зерна препятствуют восстановлению полноформатных отношений между странами. «Действия турецкой стороны в отношении российских поставщиков пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и подсолнечного шрота противоречат духу и итогам состоявшегося 10 марта в Москве заседания совета сотрудничества высшего уровня под руководством президентов России и Турции», — цитирует Дворковича ТАСС.

Турция 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе и из России. Отгрузки этой продукции из России практически остановлены. Как сообщал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, российская пшеница в новых условиях облагалась бы пошлиной в 130%. При такой «запретительной пошлине» поставок «может не быть», отмечали в ИКАРе.

Турция является вторым после Египта покупателем российской пшеницы, за июль 2016 года — февраль 2017 года страна импортировала почти 2 млн т пшеницы из России

По объему закупок российской кукурузы Турция занимает четвертое место, в 2016 году в страну было отправлено около 1 млн т.

Запрет на поставки в Россию продуктов из Турции был введен после того, как ВВС Турции сбили российский Су-24 рядом с турецко-сирийской границей в ноябре 2015 года. Эмбарго вступило в силу с января 2016 года. В марте 2017 года часть ограничений была снята.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
СМИ назвали имя лондонского террориста
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
Конгресс США подтвердил слежку за Трампом в его небоскребе
В Швейцарии поезд сошел с рельсов
Путин представил кандидатуру Набиуллиной на пост главы ЦБ
В РФ снизилось число осужденных за экстремистские высказывания
Маленькая девочка стащила пилеолус Папы Римского
Спорт
Спортсменам и тренерам сборных РФ предлагают снижать зарплаты Такое предложение Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании. Возможные изменения будут внесены в закон о физической культуре и спорте
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь