Министр Ткачев допустил прекращение сельхозпоставок в Турцию
Решение Анкары ввести пошлины на поставки российского зерна может привести к полному прекращению экспорта российской сельхозпродукции в Турцию, заявили в Минсельхозе.
Решение Анкары ввести пошлины на поставки российского зерна может привести к полному прекращению экспорта российской сельхозпродукции в Турцию, заявили в Минсельхозе.
Решение Турции изменить условия ввоза российских зерновых может привести к полному прекращению поставок ряда наименований сельхозпродукции.
Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев.
«Принятие Анкарой подобного решения может привести к полному прекращению ввоза в Турцию ряда наименований российской сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса)», — передает слова министра
В Минсельхозе подчеркнули, что действия Турции ставят под сомнение «искренность намерений по выстраиванию прочных взаимоотношений».
Ткачев напомнил, что осенью 2016 года между странами была достигнута договоренность о снятии ограничений во взаимной торговле сельхозпродукцией. Россия планировала дальнейшее снятие ограничений на ввоз турецких сельхозтоваров, ранее уже были приняты меры по либерализации продуктового эмбарго, отметил министр.
«При этом турецкой стороной не было предпринято активных действий по обеспечению доступа российской мясной и молочной продукции на турецкий рынок», — добавил глава министерства.
Минсельхоз предпримет все необходимые меры по диверсификации рынков сбыта, переориентировать поставки российской сельхозпродукции в другие страны будет возможно «в короткие сроки», так как Россия занимает лидирующие позиции на мировом рынке зерна, отметил Ткачев. Попытки Турции «оказать давление на Россию», чтобы открыть российский рынок для турецкой продукции «по чувствительным направлениям», по которым активно развивается российское производство, министр назвал неприемлемыми.
Турция 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе и из России. Отгрузки этой продукции из России практически остановлены. Как сообщал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, российская пшеница в новых условиях облагалась бы пошлиной в 130%. При такой «запретительной пошлине» поставок «может не быть», отмечали в ИКАРе.
По объему закупок российской кукурузы Турция занимает четвертое место, в 2016 году в страну было отправлено около 1 млн т.
Запрет на поставки в Россию продуктов из Турции был введен после того, как ВВС Турции сбили российский Су-24 рядом с