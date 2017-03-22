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22 марта, источник: "РИА Новости" Украина

СБУ проверит участницу Евровидения от Армении

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что ведомство старается проверить всех, «кто планирует к нам приехать для того, чтобы потом не было вопросов».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) проверит, посещала ли Крым после марта 2014 года армянская участница Евровидения-2017 Арцвик Арутюнян, заявила спикер ведомства Елена Гитлянская.

В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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«Ну российские СМИ раз пять сообщали, что мы позволили приезд Самойловой, поэтому обращать внимание на их высказывания я бы не спешила. Конечно, мы очень внимательно относимся ко всей информации, которая звучит в СМИ относительно возможного незаконного пересечения границы той или иной личностью. Но все наши решения базируются исключительно на украинском законодательстве и после тщательной проверки. Мы обязательно посмотрим, проверим, если у нас будут документальные подтверждения, будем принимать решение», — отметила Гитлянская в эфире телеканала «112 Украина».

Она добавила, что ведомство старается проверить всех, «кто планирует к нам приехать для того, чтобы потом не было вопросов». «Но вы понимаете, к нам приезжают очень большое количество и, возможно, мы не сможем чисто физически всех проверить, но если есть какие-то сигналы, то конечно, мы эту информацию не оставляем без внимания», — сказала Гитлянская.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина якобы проверит всех участников международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в мае в Киеве, не посещали ли они Крым после присоединения его к РФ.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней «1944» в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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