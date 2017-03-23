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09:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о важности для региона достигнутого уровня отношений с КНР. Об этом он сказал во время встречи с участниками VI Российско-Китайского делового форума и межпартийного диалога «Партия “Единая Россия” — Коммунистическая партия Китая».

Мероприятие прошло в казанском ГТРК «Корстон», сообщает пресс-служба главы республики.

Приветствуя участников встречи, Рустам Минниханов отметил, что российско-китайские отношения носят характер всестороннего стратегического партнерства. Поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне, страны имеют единые позиции по актуальным международным и региональным вопросам. В прошлом году исполнилось 15 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Кроме того, Китай является крупнейшим торговым партнером России.

«Большое значение придается развитию связей между российскими регионами и китайскими провинциями. Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и придаем большое значение расширению наших всесторонних контактов», — сказал в том числе Президент РТ.

Он напомнил, что Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. В разное время республику посещали Председатель КНР г-н Ху Цзиньтао, Премьер Госсовета КНР г-н Ли Кэцян, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей г-н Чжан Дэцзян. Делегации РТ также часто посещают Китай.

Р. Минниханов заметил, что недавно в Казани было открыто Генеральное консульство КНР, а в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана. Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний и вузов. Республика принимает активное участие в работе совместной региональной группы «Волга — Янцзы».

Кроме того, лидер Татарстана привел примеры экономического сотрудничества региона с Китаем. Так, в прошлом году в Менделеевске был запущен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний», построенный при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации. Компания «Хайер» же открыла в Татарстане завод по выпуску холодильников, принято решение о строительстве второго предприятия по производству стиральных машин. С китайскими компаниями ведется совместная деятельность в нефтехимии, машиностроении, автомобилестроении, информатизации, сельском хозяйстве, строительстве, здравоохранении и туризме.

«Важным направлением является межпарламентское и межпартийное взаимодействие. В 2015 году Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин посетил Китай в составе российской делегации партии “Единая Россия” и принял участие в форуме в рамках диалога двух стран по проекту “Шелковый путь”. Надеемся, мероприятия в Казани станут еще одним прекрасным примером работы в этом направлении», — обратился он к участникам форума.

В ответном слове заведующий Международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая г-н Сун Тао подчеркнул, что сегодня российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития. «Наша задача на площадке межпартийного диалога — содействовать укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — констатировал он.

Заведующий Международным отделом ЦК КПК также отметил, что Татарстан хорошо известен в Поднебесной как регион, обладающий значительным экономическим, инвестиционным и научно-исследовательским потенциалом. Он высоко оценил вклад республики в развитие межрегионального сотрудничества с Китаем.

Во встрече также участвовали председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные лица.

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