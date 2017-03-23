Россияне против монархии

Источник: РИА "Новости"

Подавляющее большинство граждан не готовы к восстановлению монархии в России. Категорически против единовластия как формы правления высказались 68% россиян, свидетельствуют данные опроса «ВЦИОМ-Спутник» (есть в распоряжении «Известий»). Знают человека, который мог бы стать новым российским монархом, 6% жителей страны. Еще 22% респондентов «в принципе не против монархии», но не видят подходящей кандидатуры.

Самой подходящей формой правления для России граждане назвали республику: так считают 88% опрошенных «ВЦИОМ-Спутник»

По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%, говорится в опросе «Монархия для России: сто лет спустя».

«В принципе не против» передачи власти по наследству 22% респондентов, однако пока они не видят в России человека, подходящего на роль монарха. По мнению 6% россиян, такой человек в нашем государстве все-таки есть. При этом социологи отмечают, что «терпимо» к монархии относится в основном молодежь: среди респондентов от 18 до 34 лет таких 68%. Не против монархии и жители Москвы и Санкт-Петербурга (37%), а также активные интернет-пользователи (33%) и сторонники непарламентских партий — потенциальных монархистов среди них 34%. На вопрос «Почему вы за восстановление монархии?» затруднились ответить 50% граждан, выступающих в ее поддержку. Еще 10% полагают, что «во власти должен быть один человек». 8% респондентов заявили, что «это традиционный строй для России», а еще 8% опрошенных уверены, что при такой форме правления «было бы больше порядка».

Большинство противников монархии (16%) выступают за демократию — по их мнению, выбирать правителя должны граждане

13% россиян назвали монархию «устаревшей формой правления», еще 9% заявили, что им «не нравится передача власти по наследству» (9%). Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных. В 2013 году, по данным социологов, сторонников подобной формы правления было 82% . Директор департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отмечает, что у многих россиян монархия ассоциируется с возвратом в прошлое, архаикой и трагическими страницами истории. — Советские поколения сопротивляются этому заметно сильнее молодежи, для которой монархическая форма правления является допустимой, — сказал «Известиям» социолог. — В сознании молодых людей монархия не противопоставляется свободе и демократии, она привлекает их своей рациональностью и эффективностью. Не исключено, что «антимонархическая прививка» советского периода перестанет действовать через поколение.