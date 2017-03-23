Генсек НАТО подчеркнул важность диалога с Россией

«Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», — сказал он агентству Рейтер «на полях» прошедшей в Вашингтоне встрече представителей международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ, США и ряде других стран).

Столтенберг отметил, что глава военного комитета НАТО Петр Павел недавно провел телефонные переговоры с российским начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Ранее Минобороны России сообщило, что 3 марта по инициативе НАТО впервые после решения о заморозке отношений с Россией состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем военного комитета альянса Петром Павелом.