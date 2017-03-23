Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Чай спасает от старческого слабоумия
Преподавателя уволили после показа студентам фильма о Медведеве
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
12Ливни затопили Перу
02:42 (мск), источник: ТАСС

В Чили 33 экс-агента Пиночета осуждены за похищение оппозиционеров в 1987 году

На осужденных лежит ответственность за похищение Хулиана Пеньи Малтеса, Алехандро Пиночета Аренаса, Мануэля Сепульведы Санчеса, Гонсало Фуенсалиды Наваррете и Хулио Муньоса Отаролы.

Источник: AP 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Верховный суд Чили приговорил 33 экс-агентов Национального центра информации (НЦИ) и бывших служащих разведывательного батальона вооруженных сил к тюремным срокам от 3 до 15 лет за похищение оппозиционеров в последние годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Читайте также
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро

Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

Согласно его решению, на осужденных «лежит ответственность за похищение с отягчающими обстоятельствами Хулиана Пеньи Малтеса, Алехандро Пиночета Аренаса, Мануэля Сепульведы Санчеса, Гонсало Фуенсалиды Наваррете и Хулио Муньоса Отаролы».

Все они были членами леворадикальной группировки Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса (ПФМР), которая в 1986 году совершила покушение на Пиночета.

Как установило следствие, бывшие агенты НЦИ, использовавшегося Пиночетом для преследования своих политических оппонентов, получили приказ задержать членов ПФМР в сентябре 1987 года. После допроса оппозиционеров связали и выбросили в море.

Максимальные сроки по этому делу получили майор в отставке Альваро Корбалан Кастилья и бывший дивизионный генерал Уго Салас Венсель

В настоящее время они уже отбывают наказание за другие преступления диктатуры. К 10 годам тюрьмы был приговорен 21 экс-агент, к 5 годам — 9. Еще один бывший сторонник Пиночета получил три года в качестве соучастника.

Кроме того, суд обязал государства выплатить в общей сложности 380 млн песо ($573,6 тыс.) родственникам погибших.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908−1973), покончивший с собой при штурме дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 годы были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совершенный в центре Лондона теракт подтвердил опасения властей Великобритании
Конгресс США подтвердил слежку за Трампом в его небоскребе
Первый канал: Самойлова поедет на «Евровидение» в 2018 году
Число погибших в лондонском теракте возросло до пяти
Ткачев: Россия может прекратить сельхозпоставки в Турцию
В России начался период досрочной сдачи ЕГЭ
В РФ снизилось число осужденных за экстремистские высказывания
Спорт
Сборная Германии обыграла Англию в товарищеском матче Лукас Подольски попрощался со сборной Германии так, как и должен был: блестящий гол ветерана принес немцам победу над национальной командой Англии
Авто
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2» Певица и актриса присоединится к Ольге Бузовой и Ксении Бородиной
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь