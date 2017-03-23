В Чили 33 экс-агента Пиночета осуждены за похищение оппозиционеров в 1987 году

Источник: AP 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Верховный суд Чили приговорил 33 экс-агентов Национального центра информации (НЦИ) и бывших служащих разведывательного батальона вооруженных сил к тюремным срокам от 3 до 15 лет за похищение оппозиционеров в последние годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

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Об этом сообщила в среду пресс-служба суда. Согласно его решению, на осужденных «лежит ответственность за похищение с отягчающими обстоятельствами Хулиана Пеньи Малтеса, Алехандро Пиночета Аренаса, Мануэля Сепульведы Санчеса, Гонсало Фуенсалиды Наваррете и Хулио Муньоса Отаролы». Все они были членами леворадикальной группировки Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса (ПФМР), которая в 1986 году совершила покушение на Пиночета. Как установило следствие, бывшие агенты НЦИ, использовавшегося Пиночетом для преследования своих политических оппонентов, получили приказ задержать членов ПФМР в сентябре 1987 года. После допроса оппозиционеров связали и выбросили в море.

Максимальные сроки по этому делу получили майор в отставке Альваро Корбалан Кастилья и бывший дивизионный генерал Уго Салас Венсель