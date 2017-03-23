В Чили 33 экс-агента Пиночета осуждены за похищение оппозиционеров в 1987 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Верховный суд Чили приговорил 33 экс-агентов Национального центра информации (НЦИ) и бывших служащих разведывательного батальона вооруженных сил к тюремным срокам от 3 до 15 лет за похищение оппозиционеров в последние годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета.
Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.
Согласно его решению, на осужденных «лежит ответственность за похищение с отягчающими обстоятельствами Хулиана Пеньи Малтеса, Алехандро Пиночета Аренаса, Мануэля Сепульведы Санчеса, Гонсало Фуенсалиды Наваррете и Хулио Муньоса Отаролы».
Все они были членами леворадикальной группировки Патриотический фронт имени Мануэля Родригеса (ПФМР), которая в 1986 году совершила покушение на Пиночета.
Как установило следствие, бывшие агенты НЦИ, использовавшегося Пиночетом для преследования своих политических оппонентов, получили приказ задержать членов ПФМР в сентябре 1987 года. После допроса оппозиционеров связали и выбросили в море.
Максимальные сроки по этому делу получили майор в отставке Альваро Корбалан Кастилья и бывший дивизионный генерал Уго Салас Венсель
В настоящее время они уже отбывают наказание за другие преступления диктатуры. К 10 годам тюрьмы был приговорен 21 экс-агент, к 5 годам — 9. Еще один бывший сторонник Пиночета получил три года в качестве соучастника.
Кроме того, суд обязал государства выплатить в общей сложности 380 млн песо ($573,6 тыс.) родственникам погибших.
11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908−1973), покончивший с собой при штурме дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 годы были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.