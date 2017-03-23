Климкин объяснил «перенос» встречи Порошенко и Трампа ее тщательной подготовкой

Отвечая на вопрос, почему откладывается визит, анонсированный уже достаточно давно, министр ответил: «Нет, он не откладывается. Просто должно быть содержание и логика договоренностей. Кроме того, по ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования. А происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения. Поэтому эту встречу надо хорошо подготовить».

Он напомнил, что ранее посетил США, провел встречи в Госдепе и СНБ, где «еще не все назначения осуществлены».

«Когда мы все будем готовы — будем работать над деталями личной встречи двух президентов», — сказал Климкин.

При этом он отметил, что фокусирование внимания на факте формальной встречи — это неверно.

«Встреча — это резюме подготовки. А за всем этим — результат серьезной работы», — добавил он.

«Если говорить о контактах, то президент уже дважды говорил с Трампом. Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Но второй разговор был действительно глубоким по смыслу. Трамп был подготовлен. Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор, он очень много спрашивал, внимательно слушал. Это было важно», — отметил Климкин.

Кроме того, напомнил он, была встреча с вице-президентом США.

«Мы действительно на очень серьезном детальном уровне поговорили. То есть, я считаю, что вопрос не в формальной дате, а в глубине контактов. Сейчас мы все подходим к возможности провести встречу с максимально глубоким содержанием и реальной отдачей», — резюмировал он.

Напомним, ранее Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года. Однако встреча так и не состоялась.