Климкин объяснил «перенос» встречи Порошенко и Трампа ее тщательной подготовкой
Встречу Порошенко и Трампа надо хорошо подготовить, чтобы она была содержательной, заявил Климкин.
Встречу Порошенко и Трампа надо хорошо подготовить, чтобы она была содержательной, заявил Климкин.
Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
Отвечая на вопрос, почему откладывается визит, анонсированный уже достаточно давно, министр ответил: «Нет, он не откладывается. Просто должно быть содержание и логика договоренностей. Кроме того, по ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования. А происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения. Поэтому эту встречу надо хорошо подготовить».
Он напомнил, что ранее посетил США, провел встречи в Госдепе и СНБ, где «еще не все назначения осуществлены».
«Когда мы все будем готовы — будем работать над деталями личной встречи двух президентов», — сказал Климкин.
При этом он отметил, что фокусирование внимания на факте формальной встречи — это неверно.
«Встреча — это резюме подготовки. А за всем этим — результат серьезной работы», — добавил он.
«Если говорить о контактах, то президент уже дважды говорил с Трампом. Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Но второй разговор был действительно глубоким по смыслу. Трамп был подготовлен. Он не
Кроме того, напомнил он, была встреча с
«Мы действительно на очень серьезном детальном уровне поговорили. То есть, я считаю, что вопрос не в формальной дате, а в глубине контактов. Сейчас мы все подходим к возможности провести встречу с максимально глубоким содержанием и реальной отдачей», — резюмировал он.
Напомним, ранее Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале 2017 года. Однако встреча так и не состоялась.