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05:02 (мск), источник: Lenta.Ru

CNN узнал о якобы согласованных действиях России и команды Трампа против Клинтон

У ФБР есть информация, что сподвижники президента США Дональда Трампа общались с лицами, которые предположительно являются российскими агентами.

Источник: Reuters

Они якобы координировали публикацию информации, наносящей ущерб кандидату от демократов на президентских выборах Хиллари Клинтон. Об этом CNN сообщили американские чиновники.

По их словам, ФБР сейчас анализирует эту информацию, которая включает в себя сведения о людях, поездках, телефонных звонках и личных встречах

Имеющиеся данные вызывают у следователей Бюро подозрения по поводу того, что координация могла быть.

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При этом чиновник предупредили, что данные не являются окончательными и что расследование продолжается.

Во вторник, 21 марта, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его ведомство начало расследовать предполагаемую координацию между сотрудниками кампании Трампа и якобы российскими агентами.

По его словам, Бюро собрало заслуживающие доверия доводы о противоправных действиях или обоснованных подозрениях в том, что американец мог выступать в качестве агента иностранной власти.

Белый дом не стал комментировать эту информацию, ФБР также отказалось от комментариев.

В начале января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. В документе утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и для того, чтобы добиться победы Трампа, опорочить Клинтон. Москва и Белый дом эти обвинения последовательно отвергают.

Комментарии
2
Констатин Дьячков
СNN-помойная компашка.
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Иван Петров
CNN - фейковая компашка.
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