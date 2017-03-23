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04:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Штабу Навального не дают провести митинг в центре Хабаровска уже из-за угрозы теракта

По мнению оппозиционеров, видимо, пришла ужесточающая директива из Москвы.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Еще и террористическую угрозу разглядели чиновники мэрии Хабаровска в антикоррупционном митинге, предложенном сторонниками Алексея Навального, отказав им в проведении акции в центре города во второй раз. Поэтому митинг, согласно первоначальному предложению мэрии, состоится за пределами центра в Железнодорожном районе, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

— Вчера вечером мы получили от мэрии ответ, в котором нам не рекомендуют проведение митинга сразу по двум причинам: в связи с тем что указанные нами площадки заняты под проведение каких-то других мероприятий, а также в связи с какой-то непонятной террористической угрозой. Там целый большой абзац посвящен этому, — сообщил Алексей Ворсин.

Стоит напомнить, ранее штаб Навального уже получил один ответ из мэрии, в котором активистам также отказали в проведении митинга в центре города в связи с тем, что оно уже занято под проведение другого мероприятия. Тем не менее им предложили альтернативную площадку у памятника партизанам в Железнодорожном районе.

Штабу Навального в Хабаровске предложили митинговать подальше от центра и «впаяли» штраф.

— Резкая перемена в поведении городских чиновников объясняется, думаю, тем, что пришла команда из Москвы сторонников Навального не допущать к массовым акциям под любым предлогом. Именно к такому выводу подталкивает складывающаяся в стране ситуация с проведением 26 марта антикоррупционных митингов. Предлоги могут быть разным, это отдают на откуп администрациям, так что их надуманность не удивляет. Не думаю, что фантастическая террористическая угроза может помешать НОДу провести свое мероприятие. Их, скорее всего, помурыжат немного, изменят маршруты и отпустят. Игра с нодовцами затеяна для того, чтобы пыль в глаза общественности пустить, посмотрите, мы объективны, — убежден Алексей Ворсин. — Как бы то ни было, мы свой митинг решили провести у памятника партизанам, там, где нам ранее предлагала администрация. Мы уже сообщили администрации, что принимаем их первоначальный вариант.

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