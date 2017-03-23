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09:15 (мск), источник: ИА Башинформ

23 марта состоится пленарное заседание Госсобрания Башкортостана

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 23 марта в Доме Государственного Собрания Башкортостана состоится 40-е заседание республиканского парламента.

В повестку дня вошло 44 вопроса. Пленарное заседание начнется с заслушивания доклада Уполномоченного по правам человека в Башкортостане о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в республике в 2016 году. Далее будут рассмотрены кандидатуры на должности мировых судей отдельных судебных участков республики.

17 вопросов повестки дня касаются проектов республиканских законов: в окончательном чтении планируется принять восемь законопроектов, по двум проектам работу рекомендовано продолжить, семь проектов запланированы к принятию в первом чтении.

Предметом обсуждения также станут девять проектов федеральных законов и три законодательные инициативы Госсобрания.

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