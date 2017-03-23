23 марта состоится пленарное заседание Госсобрания Башкортостана

В повестку дня вошло 44 вопроса. Пленарное заседание начнется с заслушивания доклада Уполномоченного по правам человека в Башкортостане о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в республике в 2016 году. Далее будут рассмотрены кандидатуры на должности мировых судей отдельных судебных участков республики.

17 вопросов повестки дня касаются проектов республиканских законов: в окончательном чтении планируется принять восемь законопроектов, по двум проектам работу рекомендовано продолжить, семь проектов запланированы к принятию в первом чтении.

Предметом обсуждения также станут девять проектов федеральных законов и три законодательные инициативы Госсобрания.