Спецназ ВВО вывел из строя стратегически важные объекты «противника» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошли тактические учения спецподразделения Восточного военного округа.
В Хабаровском крае прошли тактические учения спецподразделения Восточного военного округа.
Ночью военнослужащие десантировались на незнакомую необорудованную площадку и отработали ряд задач, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
«Десантирование производилось с самолетов Ан-12 с высоты 900 метров на современных парашютных системах “Арбалет”», — рассказал начальник
Военнослужащие приземлились в тылу условного противника. В режиме радиомолчания они отработали задачи по маскировке парашютов, совершению маршей в заданные районы и выводу из строя стратегически важных объектов.