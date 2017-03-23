Спецназ ВВО вывел из строя стратегически важные объекты «противника» в Хабаровском крае

Ночью военнослужащие десантировались на незнакомую необорудованную площадку и отработали ряд задач, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

«Десантирование производилось с самолетов Ан-12 с высоты 900 метров на современных парашютных системах “Арбалет”», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Военнослужащие приземлились в тылу условного противника. В режиме радиомолчания они отработали задачи по маскировке парашютов, совершению маршей в заданные районы и выводу из строя стратегически важных объектов.