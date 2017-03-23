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06:45 (мск), источник: ТАСС

Комиссия ООН одобрила расширение границ шельфа Аргентины еще на 1633 кв. км

Прошлогоднее решение комиссии ООН уже увеличило площадь территориальных вод южноамериканской республики на 35%

Источник: AFP 2017

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 марта. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Комиссия ООН по границам континентального шельфа одобрила расширение шельфа Аргентины на дополнительные 1633 кв. км.

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Об этом сообщила в среду координатор Национального комитета по внешней границе континентального шельфа МИД Аргентины Фрида Армас Пфиртер.

«Рассмотрение всех спорных вопросом завершено. По сравнению с заявкой, которую Аргентина подала в 2009 году, граница немного изменилась, но в пользу республики. Речь идет примерно о 1633 кв. км», — сказала она на пресс-конференции. «Можно сказать, что мы выполнили поставленную цель чуть больше, чем на 100%», — добавила она.

Как пояснила глава МИД Сусана Малькорра, когда в марте прошлого года комиссия ООН одобрила заявку Аргентины на расширение внешних границ континентального шельфа вплоть до спорных Мальвинских (Фолклендских) острова, по двум пунктам запроса решение вынесено не было. Республика должна была отказаться от этой территории или собрать дополнительные данные, подтверждающие позицию Буэнос-Айреса.

После того как Нацкомитет предоставил необходимую информацию, было вынесено решение в пользу Аргентины
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Прошлогоднее решение комиссии ООН уже увеличило площадь территориальных вод южноамериканской республики на 35% (1,7 млн кв. км). При этом в нем была сделана оговорка о том, что архипелаг является предметом спора между Буэнос-Айресом и Лондоном, и поэтому комиссия не в состоянии определить его суверенный статус.

В британском правительстве отреагировали на решение комиссии ООН, напомнив о том, что оно носит рекомендательный характер.

Фолклендские острова уже почти 200 лет являются яблоком раздора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась короткая, но кровопролитная война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказались на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.

Комментарии
1
нет
А референдум проведен без нарушений конституции Аргентины? Кто знает?
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