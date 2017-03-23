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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска отдаст землю под две больницы, ресторан и магазины

Аукцион состоится 24 апреля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска объявила аукцион на предоставление права на аренду земельных участков. По итогам торгов, назначенных на 24 апреля, департамент муниципального имущества и земельных отношений заключит договоры долгосрочной аренды. Предметом торга станут земельные участки, где планируется возвести сразу два объекта здравоохранения, торговый центр, точку общественного питания и магазины.

Чиновники предлагают инвесторам построить две больницы по ул. Караульной. В одном случае на торги выставляется участок площадью почти 20 тысяч кв. метров. Начальная стоимость годовой аренды составляет более 8,5 млн рублей. Строители смогут пользоваться территорией в течение 7 лет.

Площадь второго участка под клинику составляет 12 тысяч кв. метров. Начальная цена годовой аренды — более 5,1 млн рублей.

Еще одним лотом апрельского аукциона значится земельный участок на Взлетке со стороны ул. Шахтеров. На территории площадью 2 тысяч кв. метров предлагается построить точку общественного питания. Землю победитель торгов получит на 4,5 года. Начальная цена аренды — свыше 1,1 млн рублей в год.

Помимо этого, на торгах планируется реализовать два участка на ул. Саянской и пр. «Красноярский рабочий» под размещение магазинов.

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